塑化劑充斥 12歲胖學童雞雞短小

2018-04-02 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰說，這名學童父母都很高大，他在班上第二高，但雞雞只有一點點，像顆花生米。照理12歲孩子的陰莖應該要有2.5公分到3公分，他幾乎沒有發育。 義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰 ，最近收治多例肥胖兒童，生殖器均只有半公分，約花生米般大小。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

「每次門診這類小雞雞個案平均約有5例，顯見性功能障礙的年齡層已在下降」，王起杰說，造成生殖器短小的原因與國人長期飲食西化、代謝不正常及塑化劑等環境荷爾蒙充斥有關，現在外食人口多，塑膠袋使用凶，遇到高溫湯汁，塑化劑釋出進入人體，會抑制睪固酮荷爾蒙，生殖器易變短小。

10到16歲青春期小朋友開始出現生殖器官發育、變聲等第二性徵，一旦荷爾蒙不足，就無法「轉大人」，過了16歲生長閉合，要再治療，則為時已晚。

王起杰說，正常血中睪固酮的濃度介於300到1100，國際最新主張是到1300，但雞雞短小的孩子很多都在100以下，有些甚至不到10。如果趕在16歲青春期結束前求治，生殖器還有機會增長，過了16歲，治療效果就會差很多，日後可能不孕。

「荷爾蒙就像引擎一般，一旦故障就失去動力」，王起杰提醒，兒童應儘量減少外食，少碰油脂、甜食，最好喝低脂牛奶，如果必須外食，也要自備不鏽鋼餐具。治療陰莖短小除須服藥，也要搭配補充蚵、蜆、蝦、蟹等食物。