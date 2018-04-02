刷牙也要智慧化 飛利浦音波震動牙刷聰明升級

2018-04-02 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



飛利浦Sonicare推出全新智能護齦音波震動牙刷系列。圖／飛利浦提供 分享 facebook 研究報告指出，電動牙刷對於牙菌斑控制和牙齦炎改善的效果較手動牙刷為佳，但根據飛利浦Sonicare Lab 2018年全球報告顯示，台灣僅不到一成的人使用電動牙刷，遠低於歐美五成左右的使用率，為了鼓勵手動牙刷的使用者轉換使用習慣，飛利浦今日推出全新Sonicare智能護齦音波震動牙刷，以2,490元至4,190元的上市優惠價格，吸引消費者體驗。

根據飛利浦調查，消費者在挑選電動牙刷時，最希望能達到的效果為潔淨與護齦，因此全新Sonicare智能護齦音波震動牙刷系列，特別使用音波震動、超寬幅刷毛與壓力感測三大核心技術，透過每分鐘31,000次的高震頻，加上刷毛左右擺動達0.5公分的高震幅，帶動口腔內液體產深入清潔難以接觸的部位，達到潔淨效果；壓力感測裝置則能在消費者刷牙過度用力時，透過振動與燈號提醒消費者。此次新品系列更加入三大智能科技，能依照個人使用頻率以燈號提醒替換刷頭；並搭載RFID刷頭感應器，裝上刷頭後，刷柄即可自動對應適當的潔牙模式與強度；另外，清潔、潔白、牙齦保健三種模式與三段強度設定，還能讓使用者自行選擇適用的潔牙強度。