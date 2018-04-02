敘利亞內戰七年 展望會調查：逾半數難民童遭霸凌或家暴

2018-04-02 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣世界展望會自2011年起投入敘利亞難民救援行動，已在黎巴嫩、約旦、敘利亞等國執行難民兒童教育、心靈關顧、糧食發放、水資源暨衛生等服務工作。圖／台灣世界展望會提供 分享 facebook

敘利亞爆發內戰至今已滿七年。據聯合國統計，逾5百萬人逃離敘利亞，當中約270萬名是兒童，世界展望會在敘利亞南部、黎巴嫩和約旦訪談逾1千2百名孩子，調查顯示超過半數孩子自述曾遭遇暴力管教、霸凌或課業太難的處境，多重壓力更對孩子的身心造成長遠負面影響。

據展望會發表的「倖存之後」的調查顯示，在黎巴嫩受訪的兒童中有63%失學、55%曾當過或現正為童工，敘利亞南部則有高達99%的孩子曾遭遇暴力管教、霸凌或課業太難等與教育相關的困境，能夠安心上學，對於多數敘利亞難民兒童來說，是一個奢侈的夢想。而在敘利亞南部，半數受訪兒童有被家暴的經驗，在黎巴嫩和約旦則分別有39%和15%的孩子有相同經歷。全體兒童中逾七成住在過度擁擠的環境。

經歷七年戰火下的生活，住在難民營和收容社區的敘利亞孩子們，渴望告訴世界他們的故事。因此世界展望會與半島電視台旗下的VR媒體工作室合作「七年裡的七篇故事」和「扎阿特里的夢」兩項影片製作計畫，「七年裡的七篇故事」，訴說已持續7年的敘利亞戰爭中最震撼人心的故事，透過VR影片，將他們面臨的挑戰與懷抱的希望，傳達給全世界。而「扎阿特里的夢」影片則由半島電視台VR媒體工作室拍攝製作，一同為敘利亞兒童發聲。

世界展望會敘利亞難民救援事工總監韋恩‧佛雷頓表示，孩子不只是受害者，他們看待這場戰亂的角度和觀點可能啟發、甚至震撼全世界的成年人和決策者。

而台灣世界展望會首先推出「扎阿特里的夢」影片，邀請大眾至臉書粉絲專頁觀看，並與親友分享，讓更多人知道敘利亞難民兒童的需要。台灣世界展望會自2011年起，透過飢餓三十人道救援行動募款投入敘利亞難民服務工作，協助兒童及家庭獲得糧食、乾淨飲水等生活必需品，也成立兒童關懷中心，使孩子能藉由遊戲、閱讀等方式平復戰亂帶來的心理衝擊。