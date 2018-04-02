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清明掃墓 願你別來無「恙」

2018-04-02 23:33聯合報 楊雅慧／彰化基督教醫院藥學部藥師

4月掃墓祭祖時節，適逢梅雨季醞釀，要防範被「恙蟲」叮咬。 圖／聯合報系資料照片
4月掃墓祭祖時節，適逢梅雨季醞釀，要防範被「恙蟲」叮咬。 圖／聯合報系資料照片
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「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，每年4月適逢掃墓祭祖時節，然而這段期間因為氣溫日漸升高，又適逢梅雨季醞釀，「恙蟲」也伺機而動，磨好牙齒準備叮咬登山者或是經過雜草叢生處的生物。

恙蟲病是立克次體病原體，透過叮咬而傳染人類，恙蟎平常會躲藏在草叢深處，伺機附着到經過的人或動物身上。再藉著叮咬，透過血液進入體內而大量繁殖。

此病的潛伏期約9至12天，發病初期，患者會出現高燒不退、頭部劇烈疼痛、淋巴結腫大等症狀，抽血檢查則會發現肝指數明顯飆高或是進一步利用實驗室立克次體的培養來佐證。一般，高燒數天過後皮膚會出現紅色丘疹，恙蟲叮咬處會出現焦痂，此乃確診判讀依據。

曾經有過一名農夫因為到田野工作，不慎被恙蟲咬到，但因為叮咬處不痛不癢而不查，回家後過了幾天，高燒40度被家人送來。急診醫師以不明熱收治，住院後，仍然反覆高燒。

當時用了很多抗生素仍未見起色，過了數天折騰，被蟲叮咬的地方出現結痂，醫師馬上聯想到恙蟲病。於是立刻給予四環黴素類的Doxycycline100mg早晚服用，不到三天，燒立刻降下來，人也整個清爽起來。

建議民眾，如果必須出入草叢，為了防範恙蟲叮咬，可以穿上長衣長褲以及塑膠雨鞋，才不會讓恙蟲有機可乘。如果出現不明原因高燒不退時，務必主動告訴醫師是否有出入草叢或出國。

當您的主訴越詳細，越能幫助醫師確認病症！而且越早對症下藥，就越早控制住病情，才不會白白折騰活受罪。

恙蟲醫師患者
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