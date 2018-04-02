幫目賭家暴的孩子站起來 社工獲獎

2018-04-02 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



天主教善牧社福基金會主任郁佳霖擔任社工20年，常幫助目睹家暴的孩子指認施暴家人。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook

目賭家暴的孩子從傷痛中站起來，這樣的勇氣令天主教善牧社福基金會主任郁佳霖感動，也願為目睹兒努力10多年，進而首創兒少法庭服務，協助孩子，克服指證施暴親人的二次傷害。她的付出昨天獲得衛福部表揚。

昨天是社工日，衛福部舉辦全國社會工作專業人員表揚典禮，共144名社工獲獎。投入社工超過30年的羅慧夫顱顏基金會執行長王金英及輔大社工系副教授張振成獲頒特殊貢獻獎，與會的副總統陳建仁說，感謝社工奉獻，政府致力強化社會安全網，張振成日前不幸病逝，陳建仁也特別感念其貢獻。

獲獎者之一的郁佳霖說，家暴家庭中的孩子不一定直接受暴，但目睹親人施暴，也是間接傷害。曾有一名小女孩看著父母「白刀子進、紅刀子出」，變得木然緘默，令人不捨。家暴訴訟中，有時目睹兒需出庭指認施暴家人，但有時孩子和加害人住一起，不是每人都願意說出口。

為了目睹兒，郁佳霖發展輔導與復原計畫，讓孩子在出庭前先認識情緒，案件審理過程社工可陪伴，開庭後再陪孩子歸納問題，若真的開不了口，就告訴法官「我不想說」或「我害怕說」，取代什麼都不說。

「希望他們能把自己當英雄，而非抓耙子。」郁佳霖說，曾有一名男孩指證爸爸打媽媽，爸爸卻怪他是「抓耙子」，讓他二度創傷到焦慮失眠。

郁佳霖說，目睹兒的經歷令人不捨，但都有自己變勇敢的方式，例如從緘默到願意開口跟她說心裡話，或用詩畫訴說心情等，「他們的苦痛印記開花結果，也讓我反思，若我是他們，我能否一樣勇敢。」

郁佳霖說，社會工作有開心有淚水，回首仍會覺得直接服務很迷人，與其說是助人，她在工作中學會感恩、接納和愛自己，「自己其實受惠更多啊！」