健康名人堂／長照人力不足 有錢也難幫

2018-04-02 23:21 聯合報 文／陳亮恭



面對長輩的照顧需求，許多家庭總想著張羅最好的服務，政府應該給予相對的回應。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為推動長照2.0，政府頂著鋼盔提高遺贈稅調高菸稅，原本預期增加三、四百億元經費，最後僅收不到兩百億元。許多人擔心長照費用不足，我很早就說錢應該花不完，暫時不必擔心經費缺口。

不過，經費也不會被挪用，應會滾進長照基金裡繼續執行長照。

然而，最近卻瘋傳各縣市繳回中央三成以上的長照預算，大多數縣市僅執行六成多經費，先前的預言不幸命中。

從嚴審查 服務量擴展有限

以服務量能增加速度而言，經費無法妥善執行是可預見的，問題當然還是回到長照人力不足的困境。但政府推動極為嚴格的社區長照ABC架構，與從嚴審查服務提供者的思維，讓第一時間可以擴大的服務體系沒有成功開展，每個縣市初期只有寥寥可數的單位開辦，而且新增業務有限，自然沒有經費支出。往正面的角度想，至少錢沒亂花，是值得欣慰的。

究竟要怎麼把服務提供給需要的民眾？原本大家說長照斷鍊的醫院端，透過出院準備服務來連接長照服務被各界廣泛支持，但實施後的結果也不如預期，雖然各地都報導了成功案例，但整體服務量並未增加太多。

過去研究認為出院病患可能具有長照需求，最後銜接長照2.0的比率僅一成左右。這些較嚴重失能的出院病患，需要的還是長時間照顧與陪伴的資源，而現在的照服資源難以滿足，所以，今年外籍看護總數又創新高。

真實角度 看待民眾需求

政府認定有能力聘請外籍看護的是財務較寬裕的家庭，所以資源優先提供給沒有聘任外籍看護的家庭，但實際狀況未必如此。

許多中產家庭用積蓄或減少家庭支出來聘請外籍看護，只為給長輩最好的照顧，這是台灣民眾良善的用心，應該被支持而非被排除。

聘請外籍看護的家庭，主要需求都是較長時間的照顧或陪伴，也就是失能較嚴重的個案，或是更高齡而需要安全陪伴的長輩。

雖然政府開放聘任外籍看護家庭的喘息服務，其他長照服務也不應排除聘任外籍看護的家庭，應以失能嚴重度與需求為主體，也可以減少中產家庭的財務壓力。

建立長照服務完整職涯

民眾面對長輩的照顧需求，總想著張羅所有最好的照顧服務，花光積蓄或是辭去工作都在所不辭，這是台灣很令人感動的情懷，政府應該給予相對的回應，讓每個家庭能安居樂業，而不是先問有沒有聘請外籍看護。

然而，難解的照服人力還是得解，我深信只有以產業思維來發展長照才有出路，長照服務人力應多樣化，有利用閒暇時間提供服務的，也有把長照當職業發展的，因此必須建立完整的長照職涯可能，而職涯發展又與產業規模緊扣，一個沒有產業支持的制度很難走向永續。

（作者陳亮恭為台北榮總高齡醫學中心主任、行政院國家永續發展委員會委員）

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