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清明連假 國道12處路段易壅塞

2018-04-02 20:48中央社 台北2日電

4日至8日有5天清明連續假期，根據交通部高公局預測，國道有12處路段易壅塞，國1及國3塞車時的行車時間約平日的3至4倍，國5最塞，行車時間可能達平日的5至7倍。

這12處易壅塞路段分布在不同時段，南下部分包括：國1上午南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統；國3上午南下鶯歌系統-關西、快官-南投；國5上午南下南港系統-坪林。

北上部分包括：國1下午北上西螺-埔鹽系統、南屯-豐原、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口；國3下午北上龍潭-鶯歌系統、竹山-霧峰；國5下午北上頭城（台9礁溪轉運站）至坪林。

根據交通部高速公路局預測，5天假期中，6日有掃墓、出遊加北上車潮，塞車路段最多，全天南下及北上有10處容易壅塞，5日及7日有6個路段易塞，4日是5個路段，8日收假日只有2個路段易塞。

5天假期中，國1及國3易塞車路段行車時間大約是平日3至4倍，例如：4日上午8時至下午1時、5日上午7時至下午1時，國1南下湖口-新竹系統行車時間都從平日8分增加至24分；6日及7日，下午3時至晚上8時，國1北上西螺-埔鹽系統行車間都從平日13分增為54分。

國5壅塞程度預期比國1及國3嚴重，易塞車路段行車時間大約是平日5至7倍；例如：4日及5日，上午6時至下午4時，南下南港系統-坪林行車時間從平日11分增為55分；7日及8日下午3時至深夜12時，北上頭城（台9礁溪轉運站）-坪林行車時間從平日15分增為105分。

塞車國道清明節
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