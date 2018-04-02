台鐵列車出軌 無人傷亡

2018-04-02 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵列車出軌。台鐵指出，八斗子開往菁桐站19點21分於平溪線十分=望古間，接近十分站7公里+200公尺處，發生第2車最後2軸出軌，車上旅客共5人，無人傷亡，正處理中。

台鐵表示，目前不影響此線行車，即時起成立局本部二級應變小組。