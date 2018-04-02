影／高雄12歲胖小子「雞雞」竟不到半公分

2018-04-02 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



家有「胖小孩」得當心，高雄一名12歲學童，高壯肥胖，「雞雞」卻不到半公分。泌尿科權威王起杰表示，飲食西化加上塑化劑等環境荷爾蒙影響，許多胖小孩都有「雞雞」短小現象，16歲前若未能及時治療，將來不孕機率極高。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰說，這名學童父母都很高大，他在班上也排第二高，但「雞雞」只有一點點，像顆花生米。照理12歲孩子的陰莖應該要有2.5公分到3公分，他幾乎沒有發育。

「每次門診這類小雞雞個案平均約有5例，顯見性功能障礙的年齡層已在下降」，王起杰表示，造成生殖器短小的原因與國人長期飲食西化、代謝不正常及塑化劑等環境荷爾蒙充斥有關，現在外食人口多，塑膠袋使用太兇，一遇到高熱的湯汁，塑化劑釋出進入人體，會抑制睪固酮荷爾蒙，生殖器就容易變得短小。

10到16歲青春期小朋友開始出現生殖器官發育、夢遺、變聲等第二性徵，一旦荷爾蒙不足，就無法「轉大人」，過了16歲生長閉合，要再治療，更是為時已晚。

王起杰說，正常血中睪固酮的濃度介於300到1100，國際最新的主張是到1300，但「雞雞」短小的孩子很多都在100以下，有些甚至10都不到。如果趕在16歲青春期結束節求治，生殖器還有機會增長，過了16歲，治療效果就會差很多，日後更可能造成不孕。