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影／高雄12歲胖小子「雞雞」竟不到半公分

2018-04-02 19:10聯合報 記者王昭月╱即時報導

家有「胖小孩」得當心，高雄一名12歲學童，高壯肥胖，「雞雞」卻不到半公分。泌尿科權威王起杰表示，飲食西化加上塑化劑等環境荷爾蒙影響，許多胖小孩都有「雞雞」短小現象，16歲前若未能及時治療，將來不孕機率極高。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰說，這名學童父母都很高大，他在班上也排第二高，但「雞雞」只有一點點，像顆花生米。照理12歲孩子的陰莖應該要有2.5公分到3公分，他幾乎沒有發育。

「每次門診這類小雞雞個案平均約有5例，顯見性功能障礙的年齡層已在下降」，王起杰表示，造成生殖器短小的原因與國人長期飲食西化、代謝不正常及塑化劑等環境荷爾蒙充斥有關，現在外食人口多，塑膠袋使用太兇，一遇到高熱的湯汁，塑化劑釋出進入人體，會抑制睪固酮荷爾蒙，生殖器就容易變得短小。

10到16歲青春期小朋友開始出現生殖器官發育、夢遺、變聲等第二性徵，一旦荷爾蒙不足，就無法「轉大人」，過了16歲生長閉合，要再治療，更是為時已晚。

王起杰說，正常血中睪固酮的濃度介於300到1100，國際最新的主張是到1300，但「雞雞」短小的孩子很多都在100以下，有些甚至10都不到。如果趕在16歲青春期結束節求治，生殖器還有機會增長，過了16歲，治療效果就會差很多，日後更可能造成不孕。

「人體的荷爾蒙就像引擎一般，一旦故障就失去動力」，王起杰提醒，兒童應該儘量減少外食，少碰油脂、甜食，最好喝低脂牛奶，如果必須外食，也最好自備不鏽鋼材質餐具。而治療陰莖短小，除須服藥，也要搭配補充蚵、蜆、蝦、蟹等食物。

義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰 ，最近收治多例肥胖兒童，生殖器均只有半公分，...
義大大昌醫院男性健康中心主任王起杰 ，最近收治多例肥胖兒童，生殖器均只有半公分，約花生米般大小。記者王昭月／攝影
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外食塑化劑陰莖
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