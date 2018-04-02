預演三次 他說歡迎大家參加他的告別式

施卓群三年前完成大體捐贈程序，這三年來每年2月下旬都收到輔大「大體老師慰靈公祭禮」邀請函。我欣然到場並邀請親友觀禮。讓親友知道除了殯儀館的告別式外，還有其他選擇。圖／施卓群提供 分享 facebook

清明節將至，在這個慎終追遠的月分，您是否想過，如果自己的告別式可以自己主導安排，您將選擇如何告別人生？人生謝幕的最終回，劇本怎麼寫？聯合報健康版舉辦「為自己辦告別式」徵文活動，讀者施卓群與大家分享他的告別式，明天將於健康版刊出，請大家先睹為快。

以下是施卓群的文章：

施卓群罹患肺癌，三年前完成大體捐贈程序，連續三年參加自己的告別式預演。圖／施卓群提供 分享 facebook

肺腺癌由二期「進步」到四期，癌細胞由右肺至左肺至左腎，再「進步」到腦，迄今腦部已動過二次手術，夜深人靜，孟婆湯的香味陣陣飄來，讓我垂涎欲滴。

2001年作家曹又方為自己舉辦生前告別式，這想法很吸引我，但是對生性低調的我，卻也覺得不易實現。

我積極的完成大體捐贈的程序，捐贈的對象是母校輔仁大學（醫學院），於是從此每年2月下旬都收到輔大「大體老師慰靈公祭禮」邀請函。我欣然到場並邀請親友觀禮。讓親友知道除了殯儀館的告別式外，還有其他選擇。而且或許更有意義。

輔大的大體老師告別式由神父主禮，主祭者是校長，輔祭者是醫學院院長，儀式溫馨感人。我已三次由太太牽著手參加自己的吿別式預演。

「大體老師」又稱「無語良師」，其實只要有準備，一樣可以預先錄影錄音表達：同學，謝謝你們幫助老師把愛傳出去。

網路上有一些生前告別式的短片，當事人和親友有的擁抱飲泣，有的妙語如珠，讓台下親友笑成一團又梨花帶雨。

我的生前告別式因為尚非主角，只能在告別式後的茶點上向親友握手致謝。

由於大體解剖要先冰凍一年以上，再依序進解剖室當「老師」，學期結束後由學生縫合才「下課」，因此我的「告別式」要等到三年後了。

連續三年參加自己的告別式預演，我都拍照留念，然後line給親友，讓大家有心理準備，歡送我「快樂的出航」。

歡迎您三年後來參加我的告別式，雖然你們看不到我，但是我（的靈魂）一定會到場向您致謝。