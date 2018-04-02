響應4月7日健走 繞大安森林公園一圈還能領獎品

2018-04-02 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



響應世界衛生日，將舉辦健走活動。翻攝健保署臉書 分享 facebook 世界衛生組織(WHO)將4月7日訂為世界衛生日(World Health Day)，今年所關注的主題是推動「全民健康覆蓋(Universal Health Coverage，UHC)」，衛生福利部及健保署為與國際同步響應，將於4月7日週六上午，在台北市大安森林公園舉辦「世界衛生日健康大步走」健走活動，與民眾一同為健康而走！

健保署表示，「全民健康覆蓋(UHC)」是世界衛生組織的使命，意在確保人人享有基本的衛生服務，而且不會因此面臨經濟困難。在我國，因為實行全民健康保險制度，讓每一個人都能得到高品質且可負擔的醫療服務，民眾對全民健保的滿意度更於106年達85.8%，創歷史新高，臺灣的健保經驗亦受國際社會稱許，每年吸引多國外賓慕名來訪。

本次響應世界衛生日的健走活動，將於四月七日上午8時展開，邀請民眾沿大安森林公園健走一圈，完成者可領取限量紀念品，也能獲得摸彩活動參加資格。

此外，健保署還將在主舞台舉辦健保知識有獎徵答、趣味魔術表演與民眾互動，民眾持健保卡到「健康存摺」攤位，現場辦理註冊後，立即下載體驗健康存摺，掌握自身健康狀況；「健保雲端醫療」攤位則鼓勵民眾提醒醫師透過「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢近期做過的檢驗檢查影像或報告，不但省時便民，也能養成正確就醫習慣。現場攤位還提供中醫義診、骨密度檢測、口腔篩檢、慢性病篩檢等免費服務，以及衛教宣導、闖關遊戲等，歡迎民眾參加。