捷運施工惹禍 板橋大遠百停電40分鐘

2018-04-02 18:39 中央社 台北2日電



板橋大遠百及周邊住戶2日下午停電，台電搶修後復電。圖為網友將停電照片PO上網路。（圖取自PTT） 分享 facebook

新北市板橋大遠百今天下午4時25分起停電，台電表示，由於捷運工程施工，導致高壓電纜線路故障，經台電搶修，已於下午5時5分恢復正常供電。

新北市板橋大遠百，今天下午傳出停電，有些民眾將現場停電的狀況上傳社群網站。

台電表示，下午新北市中和區中山路一段附近，因周遭捷運工程施工，導致高壓電纜線路故障，下午4時25分起包含板橋大遠百等周遭約157戶停電，經台電搶修，已於下午5時5分恢復正常供電。