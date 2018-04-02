「自己走了孩子怎麼辦？」 自閉童父母最放心不下的事

2018-04-02 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



這次畫展主題「點亮星光 愛心永傳」，匯集了多名自閉症兒童共有38幅作品。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 「擔心自己走的那一刻，自閉的孩子該怎麼辦」，這是許多自閉症兒童父母內心最放不下的一件事，專家藉由培養自閉兒童繪畫興趣，讓他們情緒得以宣洩，建立起溝通管道，林口長庚醫院展出的38幅作品，用色大膽、筆觸純樸，讓人一窺自閉兒童的內心世界。

中華民國自閉症適應體育休閒促進會副理事長林娟圩表示，自閉症孩子主要語言溝通、人際社交，以及固著重複等3個核心障礙，家長可以藉由培養小孩各種興趣如體育、音樂及美術等，幫助打開溝通之門。

她坦言，對於自閉症孩子父母有很深的憂慮，大多是怕自己走的那刻子女該怎麼辦，所以希望社會更能了解他們；她以繪畫舉例，有的自閉症兒童無法口語表達，卻在繪畫技巧特別突出，家人可以從色彩、線條，去猜測孩子內心想表達的意思。

其中，念高二的海淳是自閉症孩童，因為有固著行為讓手指僵硬無法彎曲握筆，剛開始學畫每次動輒好幾個小時才能成功畫出線條，後來經過2年多訓練越畫越有興趣，他用色特別大膽，繪出一幅幅自畫像，也在人群前展現出更多自信。

海淳的媽媽表示，父母看到有點進步就很滿足了，感覺越走越有盼望；另名家長也說，照顧自閉症兒童一路走來真的很辛苦，但盡量發揮他們的天份讓情緒有出口，也比較能融入人群，更盼望孩子進入社會，擁有自己的人生。