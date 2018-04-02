郵輪賞櫻熱門 上千外國客來台搭船

2018-04-02 18:49 中央社 台北2日電



越來越多海外遊客到台灣搭郵輪，雄獅旅遊總經理游國珍今天說，今年推出2航次賞櫻包船行程，吸引1400多名外國人來台搭船。

台灣是亞洲郵輪第二大市場，根據台灣港務公司統計，今年公主遊輪、歌詩達郵輪等自基隆港出發的母港郵輪航班成長幅度預計超過70%，其中公主遊輪今年更以盛世、太陽及鑽石公主號3艘船進駐台灣基隆港，顯見對台灣市場的重視。

看準台灣郵輪市場，雄獅旅遊去年宣布推出2航次「賞櫻包船」，以獲評為亞洲最佳郵輪的盛世公主號（MAJESTIC PRINCESS）航行，從基隆港出發，帶旅客赴日本、韓國賞櫻，總計吸引近8000人報名，可見賞櫻和郵輪對旅客的魅力。

游國珍受訪時表示，台灣郵輪市場穩定成長，賞櫻加上亞洲最佳郵輪的魅力是兩大吸引力，進一步觀察遊客國籍，可以發現2航次總共有1400名海外旅客報名，占總旅客數近2成，分別來自香港、澳門、馬來西亞和新加坡，也有部分歐美旅客，台灣已經成為國外觀光客搭郵輪的轉運站。

他分析，台灣具備地利之便，赴日本、韓國時間短，對想到日本賞櫻的外國旅客來說極具便利性。

另外，顛覆過去郵輪都是銀髮族的印象，今年首個航次旅客平均年齡是55歲，第二個航次平均年齡是50歲，和過去旅客平均年齡在60歲左右相比有年輕化趨勢，他分析，郵輪產品多元、清明連假假期長、賞櫻季節都是年輕化趨勢的原因。

看準賞櫻熱潮，雄獅旅遊也計劃明年將再獨包公主遊輪太陽公主號，在3月底和4月初推出3航次賞櫻包船行程，游國珍說，其中一航次從基隆出發，沿途停靠名古屋、東京，旅客可自行訂機票返台，對台灣旅客來說是新的郵輪旅遊模式。