目睹兒不是抓耙子 她從孩子的勇氣獲得動力

2018-04-02 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



目睹家暴的孩子從傷痛中努力站起來，這樣的勇氣令天主教善牧社福基金會主任郁佳霖感動，也願為目睹兒努力10多年，進而首創兒少法庭服務，協助孩子在案件審理當中理清認知、歸納情緒，克服指證施暴親人的二次傷害。她的優秀付出今天獲得衛福部表揚。

今天是社工日，衛福部舉辦全國社會工作專業人員表揚典禮，共有144名社工獲獎。受邀與會的副總統陳建仁說，感謝社工的奉獻，政府致力強化社會安全網，社工是重要一環，已請衛福部改善工作環境和勞動條件，讓社工安心。

在特殊貢獻獎的獲獎人中，有一名原輔仁大學社工系副教授張振成，日前不幸因病離世而無法與會。陳建仁致詞時，也特別感念其在學術與實務的貢獻。

身為獲獎者之一的郁佳霖，其服務事蹟是協助「目睹兒」復原。她說，家暴家庭中的孩子不一定會直接受暴，但目睹親人施暴，也是一種間接傷害。就曾有一名小女孩看著父母「白刀子進、紅刀子出」，人變得木然緘默，令人不捨。

很多家暴訴訟中，目睹兒需出庭指認施暴的家人。郁佳霖指出，有時這些孩子是和加害人住在一起，不是每人都願意說出口，再加上七年前法規不完善，社工不能陪孩子進入法庭，孩子更不願做證。她最小曾服務2歲9個月的幼兒，「幼兒更不可能懂出庭是什麼。」

為了目睹兒，郁佳霖發展一套目睹兒輔導與復原計畫，讓孩子在出庭前先認識情緒，案件審理過程社工可做為陪伴角色，開庭後再陪孩子歸納問題，若真的開不了口，就告訴法官「我不想說」或「我害怕說」，取代什麼都不說。

「希望他們能把自己當英雄，而非抓耙子。」郁佳霖說，曾有一名男孩指證爸爸打媽媽，但還是想和爸爸親近，卻發現爸爸不再跟他打招呼，原因是怪兒是「抓耙子」，讓他二度創傷到焦慮失眠。「目睹兒很需要陪伴和安全計畫。」

郁佳霖說，十多年陪伴目睹兒，他們的經歷令人不捨，但都有自己變勇敢的方式，例如從緘默到願意開口跟她說心理話，或用詩畫訴說心情等，「他們的苦痛印記開花結果，也讓我反思，若我是他們，我能否一樣勇敢。」