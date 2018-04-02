付15元停車費或花2萬買龜鹿膠囊 都中發票千萬大獎

2018-04-02 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



今年1至2月期統一發票特別獎中獎清冊，15名中千萬大獎的幸運兒當中，有人只花15元「停車不到半小時」，就中了統一發票千萬大獎。圖／本報資料照片 分享 facebook

財政部今天(2日)發布，今年1至2月期統一發票特別獎中獎清冊，15名中千萬大獎的幸運兒當中，有人只花15元「停車不到半小時」，就中了統一發票千萬大獎，投資報酬率最高。

財政部賦稅署署長李慶華表示，1-2月期統一發票，共有15張中特別獎千萬大獎(中獎號碼21735266)，有9張200萬特獎(號碼91874254)。統一發票千萬和百萬大獎開出地點，遍布台灣北中南，有趣的是，過去以「買飲料」中大獎最多，但此次有兩人是「停車」拿發票就中大獎。像有人在高雄國軍左營醫院停車不到半小時，只花了15元停車費，就中了千萬大獎，報酬率相當高。也有人在台北市興國公園(遼寧街 、龍江路、南京東路與長春路間)西側的應安停車場，花了75元停車費，結果中了200萬發票特獎。

此次，15張千萬發票大獎中，有12位民眾都是「買食品」中獎，比率還是最高。但有人只花19元，在新北市板橋國光路的統一超商買「旺旺仙貝」，中了千萬大獎。有人卻花了高達2萬1800元，買「龜鹿膠囊」 健康食品，中千萬發票大獎，相形之下，投資報酬率就有差。

李慶華表示，過去發票大獎多開在「四大超商」，但從本期發票中獎清冊中發現，「四大超商」還是有、但家數已變少了(統一超商三家、全家一家)，反而不同業別和類型的商店增多了，像家樂福或惠康、新東陽等，這代表開發票的商店更多更普及，民眾也養成索取發票的習慣。