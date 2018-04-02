4月恙蟲病盛行 連假接觸草叢做好防護

2018-04-02 17:19 中央社 台東縣2日電



恙蟲。 本報資料照片 分享 facebook 台東林姓男子誤將恙蟲病當流感，險些喪命；台東縣衛生局表示，台東恙蟲病發生率全國之冠，4月起進入恙蟲病流行季節，呼籲民眾做好保護措施。

林姓男子1月間發燒，自行前往診所治療，但是燒退了又發燒，且伴隨頭痛，診所起初以為是流感，但過了1星期症狀加重，男子轉往台東馬偕醫院，醫生嘗試投藥，結果確診是恙蟲病。

林姓男子說，他一到馬偕醫院就被送到加護病房，住院1個星期才好轉出院。

台東縣衛生局疾病管制科員黃崎軒今天表示，4月起是恙蟲病流行時間，台東縣今年截至目前已有21例恙蟲病個案，發生率為全國最高，清明連假將到來，民眾掃墓祭祖、踏青、登山及露營等會接觸草叢的戶外活動機會增加，要注意自身保護措施降低感染機率。

黃崎軒表示，恙(蹣)幼蟲會躲藏在草叢中伺機爬到動物（包括人）身上，經過約12至24小時移動到合適的位置叮咬寄生動物，所以民眾外出時應穿著淺色長袖長褲，進出草叢要使用防蚊液、戴手套、穿布鞋或長靴，回家後要立刻換下衣服並沐浴，避免恙蟲叮咬染病。

黃崎軒說，若不慎遭恙蟲叮咬，叮咬後約6至21天可能會出現頭痛、發燒、惡寒、結膜充血等症狀，約發病1週身體出現深紅色丘疹，並可能會產生肺炎及肝功能異常等併發症，甚至致命，死亡率可達60%。