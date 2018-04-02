另類存錢筒！ 小資女玩「小瑪莉」10個月存6萬

2018-04-02 17:06 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因為喜歡玩小瑪莉，於是買了一台放在家中打發時間，沒想到10個月後打開機台來看，裡頭竟然累積了高達6萬元，讓網友們忍不住封小瑪莉為「存錢神器」。圖截自爆料公社 分享 facebook

過去雜貨店中常見的「小瑪莉機台」，除了娛樂用之外，竟然還有存錢筒的功能。一名女網友分享，去年5月買了一台小瑪莉回家打發時間，沒想到10個月後將機台打開，發現裡頭有滿滿的10元硬幣，總金額高達6萬元，堪稱另類「存錢神器」。有其他網友看了她的分享之後，也買了一台回家試，才20分鐘就累積了快1000元硬幣，效果驚人。

一名網友在臉書《爆廢公社》上貼出「存錢筒照」，照片上是一台普通的「小瑪莉機台」，但拉開機台的抽屜，可以看見滿滿的10元硬幣，宛如一個聚寶盆。

而機台的主人在接受《ETtoday》的專訪時表示，當初因為很喜歡玩小瑪莉，所以透過友人以4500元買了一台，放在家中打發時間。有時候，她會為了有更多的零錢可以玩，回家前特地去將大鈔找開。沒想到，每次玩就投10元，機台內不知不覺累積了高達6萬元，「反正只要身上有零錢就會玩一下，而且我不退幣，沒想到10個月下來就默默存了6萬，出國旅遊額外經費有著落了」。

原本只是買來娛樂的小瑪莉機台，竟意外地擁有「存錢筒」的功能，讓機台主人笑說，「我就把這台當作娛樂用的存錢筒」。事實上，小瑪莉的操作簡單、耗電量少，很容易讓人身陷其魅力中無法自拔。

有網友也分享，因為聽聞機台主人的經驗，自己好奇買了一台回家嘗試，沒想到才開始玩不到20分鐘，機台內就累積了快1000元，讓他大讚小瑪莉是「能加快存錢速度的存錢筒」。其他網友也紛紛留言回應，「我也有一台，存了快5、6萬了」、「很會吃錢的存錢筒」、「這最適合老婆買一台放家裡，回收老公的零用錢」，還有不少網友詢問「在哪買」，都想要入手這一台「存錢神器」放在家中。