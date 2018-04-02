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台2運將就有1人吸菸 職業駕駛吸菸率高籲戒菸

2018-04-02 15:58聯合報 記者黃安琪╱即時報導

全台6大車隊、衛福部國健署與交通部、董氏基金會共同呼籲嗜菸者戒菸。記者黃...
全台6大車隊、衛福部國健署與交通部、董氏基金會共同呼籲嗜菸者戒菸。記者黃安琪／攝影
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根據2013年衛福部國健署統計，全台18歲以上的職業駕駛，包括小客車、計程車、小貨車、大客車等駕車司機吸菸率為56.2%，高於同時期成人吸菸率18%，但近年成人吸菸率下降至14.5%，職業駕駛人吸菸率卻居高不下，每2名職業運將就有1人吸菸。

今年55歲的林家修菸齡30年，因受同儕影響15歲開始吸菸，平均一日抽2包菸，45歲時確診罹患喉癌四期。原先從事營建工程工作，罹癌後雖切除喉嚨保命，卻也失去了說話能力。曾找過保全、司機等職業皆面試碰壁，因喉嚨常有痰而遭客人誤以為罹患傳染病，更曾被面試官嘲笑，花了3年時間進行聲音復健才能與人交談，現在身為宣導戒菸志工的他，呼籲嗜菸者盡快戒菸。

根據統計，全國共有24萬名小客車職業駕駛，為鼓勵司機朋友戒菸，國健署與交通部及6大車隊合作，啟動全台計程車隊支持「2018戒菸就贏比賽」，即日起共有1萬8千名運將擔任比賽推廣志工，共同促進無菸環境。

國健署曾於民國98年調查，職業小客車、計程車、小貨車等駕駛吸菸率為57.3％，102年雖略為下降至56.2％，但比率仍居高不下，平均每2名司機就有超過1人吸菸。

台北馬偕醫院家醫科主任黃偉新指出，司機因長時間開車，為避免精神不繼，不少司機會藉由吸菸提神，但菸品含有尼古丁等有害的致癌物質，不僅會成癮，且吸菸提神僅具短暫效果，長期下來反而會使精神更差、心情煩躁。

國健署長王英偉表示，計程車司機是接觸來台遊玩旅客的親善大使，司機抽菸對乘客也有影響。提醒無論是司機朋友或民眾，有戒菸需求可尋求專業協助，由專業人員協助戒菸成功率較高，國外研究顯示約28.8％，自主靠意志力戒菸僅3％至5％。

「2018戒菸就贏比賽」今年已是第9屆，歷年戒菸就贏比賽成效顯著，2016年參賽逾2.5萬組中，1個月成功戒菸率為76.7％、1年成功戒菸率為34.4％。今年報名參賽還能抽獎金，針對司機更另有運將專屬獎勵，國健署、董氏基金會與全台6大計程車隊呼籲民眾報名參賽，共同戒菸。

55歲的無喉者林家修菸齡長達30年，10年前罹患喉癌，最終切除喉嚨保命，以自身經...
55歲的無喉者林家修菸齡長達30年，10年前罹患喉癌，最終切除喉嚨保命，以自身經驗呼籲民眾戒菸。記者黃安琪／攝影
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戒菸計程車國健署

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