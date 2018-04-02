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是「合食」不是核食 日台交流協會官網放14頁說帖

2018-04-02 15:33聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本台灣交流協會今日在官網上發表14頁說帖，包含日、中文兩種版本，希望正名台灣人口中的「核食」，應該是「合食」，檢驗合格的食品。

14頁說帖包括說明日本的監控措施、檢驗標準、近年檢驗結果，以及日本民眾對我國禁止的五縣食品接受度、國際社會的進口管制狀況。說帖最後強調，透過生産階段降低放射性銫措施、針對食品中放射性銫含量的檢測以及超過標準值時的出貨限制等措施，日本食品的安全性得到確實的保障，超標食品逐年減少，現在已幾乎沒有查到。不管在日本或台灣，超標食品不會上桌。

日本台灣交流協會在官網上傳標題為「日本食品與放射性物質（所謂“核食”）的眞相」的...
日本台灣交流協會在官網上傳標題為「日本食品與放射性物質（所謂“核食”）的眞相」的14頁說帖。圖片翻攝日本台灣交流協會官網
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日本台灣交流協會在官網上傳日本食品14頁說帖，台灣人口中的「核食」應該是「合（格...
日本台灣交流協會在官網上傳日本食品14頁說帖，台灣人口中的「核食」應該是「合（格）食」。圖片翻攝日本台灣交流協會官網
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