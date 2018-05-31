親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國道變換車道起糾紛 遊覽車司機遭拖下車打斷10顆牙

火烤機車、噴漆縱火…你猜藍綠誰的黨部最倒楣？

職人精神打造 解碼百富威士忌

2018-05-31 17:22撰文： Angela

手工感動之旅

所謂品味，其實就是挑選東西的能力。當這世界多半強調大量生產、快速製造，也許只剩百富數十年如一日的手工堅持與傳承，無所謂地球自轉公轉速度，時間才是最好的朋友，經典百富威士忌是由5位職人遵循傳統手工工藝製造而成，當職人堅持遇上手工精神，會擦出什麼火花？「百富2018手工感動之旅」邀4位跨領域職人，呼應品牌核心精神，深度探索並解密手工的珍稀與感動。

在遙遠的彼端，蘇格蘭是威士忌的起源地，人們對於香醇酒液總不乏美好想像，因應「百富2018手工感動之旅」展覽，品牌將松菸文創園區文化廣場打造成小型大麥田，結穗飽滿的大麥隨風搖曳，正是釀造百富威士忌的主原料，穿著傳統蘇格蘭裙的稻草人，浪漫場景讓不少民眾拍照打卡。

在特展前廣場打造小型大麥田，浪漫場景吸引民眾拍照打卡 圖／百富 提供
在特展前廣場打造小型大麥田，浪漫場景吸引民眾拍照打卡 圖／百富 提供
分享

走進「百富2018手工感動之旅」，像是一段跨越時間的旅程，透過影片、現場展出的工具器械，讓人用五感隨著職人的腳步，感受專注執行每一道工法，彷彿親臨古董車修復師周秉毅、廟宇修復師蔡舜任、手工棒球手套製作師傅蘇文得與手工機車製造師葉韋廷的工作室，在種種細節中，看見手工堅持的精神。

透過特展跟隨職人腳步看見手工堅持的精神 圖／百富 提供
透過特展跟隨職人腳步看見手工堅持的精神 圖／百富 提供
分享

手工職人 力求完美

在這趟以數字編碼的旅程中，每個數字都刻畫著獨特符碼，第一站「NO.90」旅程，古董車修復師周秉毅為了保留經典古董車的完美弧線，當全世界都是說可以了，他仍不輕易放過自己，展現力求完美的堅持，「要先有90度的直角，才有完美的正面」是NO.90的解碼。

第一站「NO.90」旅程，古董車修復師周秉毅堅持，「要先有90度的直角，才有完美...
第一站「NO.90」旅程，古董車修復師周秉毅堅持，「要先有90度的直角，才有完美的正面」 圖／百富 提供
分享

第二站「NO.0旅程」，來到廟宇修復師蔡舜任的工作室，師承蔣勳，領有油畫修復文憑的他，曾在義大利協助師傅修好喬托畫作，2011年回國展現一身絕學，協助修復北港朝天宮。如何用一雙手保留住歷史？透過互動式投影，感受蔡舜任忠於原味，還原歲月，用手工讓每一件文物說故事的堅持，「手工修復，是歸0的修練。」是蔡舜任給自己的最佳註解。

第二站「NO.0旅程」，來到廟宇修復師蔡舜任的工作室，「手工修復，是歸0的修練。...
第二站「NO.0旅程」，來到廟宇修復師蔡舜任的工作室，「手工修復，是歸0的修練。」 圖／百富 提供
分享

旋過身，第三站「NO.15+1旅程」，走進手工棒球手套製作師傅蘇文得的工作站，從皮革剪裁、車縫、整燙、捶打整形到最後的整線，堅持以15道複雜工序，展現了對手工專業的堅持，然而再好的手套若少了好的投手，終究是孤掌難鳴，此次邀請旅美好手郭泓志親自拜訪蘇文得，彼此成為最契合的戰友，強強聯手、合而為一，彈譜寫動人篇章。

第三站「NO.15+1旅程」，手工棒球手套製作師傅蘇文得的工作站，堅持以15道複...
第三站「NO.15+1旅程」，手工棒球手套製作師傅蘇文得的工作站，堅持以15道複雜工序製作，再加上好的投手合而為一成為最契合的戰友 圖／百富 提供
分享

第四站「NO.99旅程」，看葉韋廷如何秉持永不妥協信念，打造勇奪4屆世界大賽冠軍的手工機車，對於許多機車蒐藏家來說，唯有手工打造才有收藏價值，即使作品知音無數，「手工的世界，最多99分」是他的信仰，為追尋1分之差而努力不懈。

第四站「NO.99旅程」，葉韋廷「手工的世界，最多99分」是他的信仰，為追尋1分...
第四站「NO.99旅程」，葉韋廷「手工的世界，最多99分」是他的信仰，為追尋1分之差而努力不懈。 圖／百富 提供
分享

走進百富 品味美好

最終站「NO.5旅程」 ，走進小型經典百富威士忌酒廠，在威士忌產業中，百富是少數仍堅持自種大麥、手工翻麥、專屬銅匠、桶匠技藝和擁有產業中最資深首席調酒師5大工藝與手工製作威士忌酒廠。

其中，值得一提的是首席調酒師大衛・史都華（David C. Stewart MBE），也是成就百富的靈魂人物。他17歲進入百富酒廠，30歲成為首席調酒師，2016年獲英國女皇伊麗莎白二世頒發大英帝國勳章，肯定其為蘇格蘭威士忌產業的貢獻與成就，今年73歲的他在百富酒廠服務滿56週年，也是威士忌產業中資歷最深的首席調酒師。

早在1980年代，大衛・史都華就率先嘗試使用雙桶熟成技法，利用過桶技術，搭配各種不同木桶的實驗，成功調和出風格多變的百富威士忌，佳作不斷，也掀起威士忌產業中的「過桶」(finish)風潮。提起大衛・史都華對百富乃至於威士忌產業的貢獻，格蘭父子公司台灣區總經理周學文公開讚揚「一輩子太短，如果只能把一件事做到最好，對大衛・史都華來說，那就是威士忌。」

巡迴展出 未完待續

為了推廣手工威士忌的美好，展覽期間，民眾可報名限量品酒會，由專業的品牌講師帶領一同品酩12年雙桶威士忌、14年加勒比海蘭姆桶威士忌及17年雙桶威士忌，名額有限場場秒殺，向隅者也可在參觀完展覽後，免費品飲百富12年雙桶威士忌，帶有淡淡蜂蜜氣息的威士忌縈繞舌尖，連初學品飲者、女性都能輕鬆入門。

參觀者可在各站蒐集零件，最後組裝成手工壓印皮革鑰匙圈，以及免費品飲百富12年雙桶...
參觀者可在各站蒐集零件，最後組裝成手工壓印皮革鑰匙圈，以及免費品飲百富12年雙桶威士忌 圖／百富 提供
分享

在堅持手工的道路上，百富並不寂寞，為了讓參觀者留下動記憶，可在各站蒐集零件，最後組裝成手工壓印皮革鑰匙圈，任選一句心靈相呼應的手工宣言，化為永恆留存。無論你是喜歡手工威士忌，或是傳統手工工藝迷，這廂有了好去處，「百富2018手工感動之旅」下一站將續在台南、高雄、新竹巡迴，詳細活動內容可參考https://ppt.cc/fX8aGx

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

蕉價低落 農產公司：農民盲目不能光怪政府

2018-05-31 15:46

被酸捐款卻不幫員工加薪 館長霸氣回：員工有小孩加薪三千

2018-05-31 09:46

10年資產暴增10倍！陳族元3大操作心法大公開

2018-05-31 12:19

水庫還有水 一期稻作、產業供水無虞

2018-05-31 17:24

影／好痛！櫃姐指甲像雞爪 醫師：久站加上不當修剪

2018-05-31 17:20

香蕉價格慘跌！農委會推這些措施救蕉價

2018-05-31 17:19

蕉價低落農民盲目？蕉農：身處底層無法改變遊戲規則

2018-05-31 17:18

彭文正抄襲台大畢業生聯署信? 台大生要提告

2018-05-31 17:18

香蕉價格慘跌 農委會推出這些措施救蕉價

2018-05-31 17:18

當年蕉價慘跌 立委曾向農委會主委怒擲香蕉！

2018-05-31 17:18

感念孫叔叔 國健署呼籲戒菸救心

2018-05-31 17:13

如何和危險情人分手？ 專家教你漸進式疏離

2018-05-31 17:11

台灣攜手日本富山縣 促進觀光經濟交流

2018-05-31 16:32

甲仙堰增加取水 分撥南化水庫解渴

2018-05-31 16:21

最後的貴族王大閎 用自宅批判中國宮殿式建築

2018-05-31 15:43

孫中山變國父又變神 原來是這兩個原因

2018-05-31 15:43

同是建築師 王大閎之子：現在建築師連尊嚴都沒有

2018-05-31 15:35

陽光是賣點！最酷熱的設計生活展在駁二「高雄晒日子」

2018-05-31 15:35

國父紀念館設計者王大閎 27棟代表作僅4棟列文資

2018-05-31 15:31

讀者六月號 看盡金庸、古龍的「俠」

2018-05-31 14:36

最高理賠200萬 雙北YouBike第三人責任險6月上路

2018-05-31 14:33

影／城市發燒 民團實測有樹沒樹清涼度差很多

2018-05-31 14:33

中藥助擺脫乾燥症 69歲董娘再次飆舞

2018-05-31 14:15

3-4月統一發票開獎 又多15位千萬富翁

2018-05-31 14:10

兒少帳戶滿周年 開戶率3成多

2018-05-31 14:09

立委提議 捷運轉台鐵應有優惠

2018-05-31 14:06

台北5月熱爆了 還破30年6月均溫

2018-05-31 13:55

恐怖！ 熱傷害就醫暴增 去年同期的2.6倍

2018-05-31 13:55

狗狗也熱暈 每天2、3隻熱衰竭送急診

2018-05-31 13:55

台灣好行宜蘭壯圍沙丘線 6月1日上路

2018-05-31 13:29

香蕉盛產價崩 高市型農高於市價20%收購

2018-05-31 13:15

吸菸傷肺也傷心 易導致心臟病、高血壓

2018-05-31 13:02

霸南山屋點燈 聖稜線8座山屋全亮了

2018-05-31 12:33

鼻酸！11月大男嬰住院 叔叔拐腳泡奶照顧

2018-05-31 12:27

網友指高雄蚊子有毒 疾管署：散布謠言最重可罰50萬

2018-05-31 12:20

ETC抓國道超速 交通部：牽涉合約茲事體大

2018-05-31 12:10

台東規模4.6地震 影響台鐵7列次、1520人

2018-05-31 11:59

2航行李輸送故障？ 桃機澄清：尖峰時段人工分流

2018-05-31 11:53

熱傷害人次較去年同期高2.6倍 國健署提5招預防

2018-05-31 11:39
看更多

熱門文章

被酸捐款卻不幫員工加薪 館長霸氣回：員工有小孩加薪三千

2018-05-31 09:46

上班族夢幻工作排名大洗牌 第一名跌破大家眼鏡

2018-05-31 10:14

梅雨季遇熱擾動天氣怎麼變？ 吳德榮：周日後漸明朗

2018-05-31 06:50

蕉價低落 農產公司：農民盲目不能光怪政府

2018-05-31 15:46

生男孩婆婆包30萬紅包 網友：百萬再考慮

2018-05-30 20:57

3-4月統一發票開獎 又有15位千萬富翁誕生

2018-05-31 09:22

親人、情侶凶殺案頻傳 醫：家庭關係崩解警訊

2018-05-31 09:36

鼻酸！11月大男嬰住院 叔叔拐腳泡奶照顧

2018-05-31 12:27

台東09:03規模4.6地震 最大震度台東5級

2018-05-31 09:14

今日星座運勢／魔羯 展開新的興趣 桃花運不停上升

2018-05-31 00:00

摩斯紅茶有隱藏版喝法？ 開口問問就可免費加一味

2018-05-31 12:24

雞肉也有紅肉？ 營養師教你分紅白肉

2018-05-31 00:39

解秘腸道驚世代座談會 國際益生菌專家帶來新知

2018-05-30 19:17

他上網求「神秘表姐夫八卦」 意外釣出本尊神回覆

2018-05-31 14:28

婚後催生子說可幫照顧 她怨婆婆如今「從來沒幫過」

2018-05-30 18:30

住東京加4分！爆紅「制縣傳說」測出你的日本旅遊等級

2018-05-30 18:07

王子、曾之喬代言屈臣氏集點 廣告彷彿拍攝時尚大片

2018-05-30 20:16

連牛奶也要漲！光泉鮮奶6月起全系列漲價5%至6%

2018-05-30 19:48

Ella陳嘉樺和林心如撞衫 「微辣時尚」好性感

2018-05-30 21:47

生活見聞／誤闖白髮營

2018-05-31 06:00

影／歐美模式預測下周雙颱襲台 氣象局：需再觀察

2018-05-30 17:44

想拉近與父母之間距離 龍應台建議可以這麼做

2018-05-30 21:55

新北、宜蘭大雨特報！注意瞬間大雨雷擊及強陣風

2018-05-31 14:01

ETC抓國道超速 交通部：牽涉合約茲事體大

2018-05-31 12:10

【塔羅】三個月內你的財運能否從谷底翻身？

2018-05-31 08:00

油價漲勢暫止 汽柴油下週估各降4及5角

2018-05-31 11:03

劇烈搖晃嚇壞民眾 台東規模4.6地震暫無災情傳出

2018-05-31 09:25

生活的風景／紫瀑

2018-05-31 06:00

夏季提早爆熱 彭啟明：今年要特別關注熱議題

2018-05-31 08:28

親子手牽手／當彩虹寶寶得媽媽們來了

2018-05-31 06:00

菸品比毒品易成癮 每天抽4包...26歲男送醫急救

2018-05-31 00:09

小仁泉豆漿爆地下工廠？食安無問題 工廠設立不符

2018-05-31 11:04

暴力社會事件頻傳 醫：媒體報導產生模仿效應

2018-05-30 17:40

小型車路考3大扣分題 錯1題就出局

2018-05-30 19:49

歐盟GDPR實施 行政院擬成立個資保護專案辦公室因應

2018-05-31 10:43

每天1支菸 冠心病機率增5成、中風機率增2成

2018-05-30 23:37

水產包冰率高得離譜 台中議員：蟹管肉退冰剩20%

2018-05-31 11:38

抗癌要吃對 高蛋白營養最重要

2018-05-31 00:39

5分之1癌友被「吃」難倒 治癌名醫6月30日開講

2018-05-30 20:53

女子做狐臭手術昏迷 宜衛生局：法規尚未生效無違法

2018-05-31 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top