職人精神打造 解碼百富威士忌

2018-05-31 17:22 撰文： Angela



手工感動之旅

所謂品味，其實就是挑選東西的能力。當這世界多半強調大量生產、快速製造，也許只剩百富數十年如一日的手工堅持與傳承，無所謂地球自轉公轉速度，時間才是最好的朋友，經典百富威士忌是由5位職人遵循傳統手工工藝製造而成，當職人堅持遇上手工精神，會擦出什麼火花？「百富2018手工感動之旅」邀4位跨領域職人，呼應品牌核心精神，深度探索並解密手工的珍稀與感動。

在遙遠的彼端，蘇格蘭是威士忌的起源地，人們對於香醇酒液總不乏美好想像，因應「百富2018手工感動之旅」展覽，品牌將松菸文創園區文化廣場打造成小型大麥田，結穗飽滿的大麥隨風搖曳，正是釀造百富威士忌的主原料，穿著傳統蘇格蘭裙的稻草人，浪漫場景讓不少民眾拍照打卡。

在特展前廣場打造小型大麥田，浪漫場景吸引民眾拍照打卡 圖／百富 提供 分享 facebook

走進「百富2018手工感動之旅」，像是一段跨越時間的旅程，透過影片、現場展出的工具器械，讓人用五感隨著職人的腳步，感受專注執行每一道工法，彷彿親臨古董車修復師周秉毅、廟宇修復師蔡舜任、手工棒球手套製作師傅蘇文得與手工機車製造師葉韋廷的工作室，在種種細節中，看見手工堅持的精神。

透過特展跟隨職人腳步看見手工堅持的精神 圖／百富 提供 分享 facebook

手工職人 力求完美

在這趟以數字編碼的旅程中，每個數字都刻畫著獨特符碼，第一站「NO.90」旅程，古董車修復師周秉毅為了保留經典古董車的完美弧線，當全世界都是說可以了，他仍不輕易放過自己，展現力求完美的堅持，「要先有90度的直角，才有完美的正面」是NO.90的解碼。

第一站「NO.90」旅程，古董車修復師周秉毅堅持，「要先有90度的直角，才有完美的正面」 圖／百富 提供 分享 facebook

第二站「NO.0旅程」，來到廟宇修復師蔡舜任的工作室，師承蔣勳，領有油畫修復文憑的他，曾在義大利協助師傅修好喬托畫作，2011年回國展現一身絕學，協助修復北港朝天宮。如何用一雙手保留住歷史？透過互動式投影，感受蔡舜任忠於原味，還原歲月，用手工讓每一件文物說故事的堅持，「手工修復，是歸0的修練。」是蔡舜任給自己的最佳註解。

第二站「NO.0旅程」，來到廟宇修復師蔡舜任的工作室，「手工修復，是歸0的修練。」 圖／百富 提供 分享 facebook

旋過身，第三站「NO.15+1旅程」，走進手工棒球手套製作師傅蘇文得的工作站，從皮革剪裁、車縫、整燙、捶打整形到最後的整線，堅持以15道複雜工序，展現了對手工專業的堅持，然而再好的手套若少了好的投手，終究是孤掌難鳴，此次邀請旅美好手郭泓志親自拜訪蘇文得，彼此成為最契合的戰友，強強聯手、合而為一，彈譜寫動人篇章。

第三站「NO.15+1旅程」，手工棒球手套製作師傅蘇文得的工作站，堅持以15道複雜工序製作，再加上好的投手合而為一成為最契合的戰友 圖／百富 提供 分享 facebook

第四站「NO.99旅程」，看葉韋廷如何秉持永不妥協信念，打造勇奪4屆世界大賽冠軍的手工機車，對於許多機車蒐藏家來說，唯有手工打造才有收藏價值，即使作品知音無數，「手工的世界，最多99分」是他的信仰，為追尋1分之差而努力不懈。

第四站「NO.99旅程」，葉韋廷「手工的世界，最多99分」是他的信仰，為追尋1分之差而努力不懈。 圖／百富 提供 分享 facebook

走進百富 品味美好

最終站「NO.5旅程」 ，走進小型經典百富威士忌酒廠，在威士忌產業中，百富是少數仍堅持自種大麥、手工翻麥、專屬銅匠、桶匠技藝和擁有產業中最資深首席調酒師5大工藝與手工製作威士忌酒廠。

其中，值得一提的是首席調酒師大衛・史都華（David C. Stewart MBE），也是成就百富的靈魂人物。他17歲進入百富酒廠，30歲成為首席調酒師，2016年獲英國女皇伊麗莎白二世頒發大英帝國勳章，肯定其為蘇格蘭威士忌產業的貢獻與成就，今年73歲的他在百富酒廠服務滿56週年，也是威士忌產業中資歷最深的首席調酒師。

早在1980年代，大衛・史都華就率先嘗試使用雙桶熟成技法，利用過桶技術，搭配各種不同木桶的實驗，成功調和出風格多變的百富威士忌，佳作不斷，也掀起威士忌產業中的「過桶」(finish)風潮。提起大衛・史都華對百富乃至於威士忌產業的貢獻，格蘭父子公司台灣區總經理周學文公開讚揚「一輩子太短，如果只能把一件事做到最好，對大衛・史都華來說，那就是威士忌。」

巡迴展出 未完待續

為了推廣手工威士忌的美好，展覽期間，民眾可報名限量品酒會，由專業的品牌講師帶領一同品酩12年雙桶威士忌、14年加勒比海蘭姆桶威士忌及17年雙桶威士忌，名額有限場場秒殺，向隅者也可在參觀完展覽後，免費品飲百富12年雙桶威士忌，帶有淡淡蜂蜜氣息的威士忌縈繞舌尖，連初學品飲者、女性都能輕鬆入門。

參觀者可在各站蒐集零件，最後組裝成手工壓印皮革鑰匙圈，以及免費品飲百富12年雙桶威士忌 圖／百富 提供 分享 facebook

在堅持手工的道路上，百富並不寂寞，為了讓參觀者留下動記憶，可在各站蒐集零件，最後組裝成手工壓印皮革鑰匙圈，任選一句心靈相呼應的手工宣言，化為永恆留存。無論你是喜歡手工威士忌，或是傳統手工工藝迷，這廂有了好去處，「百富2018手工感動之旅」下一站將續在台南、高雄、新竹巡迴，詳細活動內容可參考 https://ppt.cc/fX8aGx

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康