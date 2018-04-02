長照給付新制上路 居服員PO文：領的錢比過去少

2018-04-02 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



長照新制上路，居服員的收入是否因此提高，他們的心聲更引人關切。圖／報系資料照 分享 facebook 長照給付新制今年上路，一位居家照顧服務員在臉書po文指出，自從今年實施新制後，有些居服員領到的錢比過去還要少，有的還規定服務時間，例如為案家洗澡只有20分鐘，這位居服員並貼出屏東某長照單位規定的居服員「服務項目執行時間表」，呼籲縣府查明。

PO文一出，立刻引起衛福部及屏東縣政府的關切，屏東縣長照中心主任林秀芳指出，今年居家照顧服務新制實施後，改以項目訂定給付，包括協助餵食、沐浴、餐食照顧等20多項，個案也分8級。經長照中心了解，多數委辦單位會訂定工作時間參考表，以便掌握工時、也便於排班。

被點明的單位也表示，是配合新制才訂定工作時間表，希望新的計算方式有居服員提高收入，其中協助洗澡20分鐘只是原則，「是從真正開始洗計算」，洗澡前後還會各留10分鐘做前置及善後作業，全長大約40分鐘，可能是居服員誤會了，但不希望有人惡意中傷。

屏東縣目前有19個委辦長照的單位，全縣居家照顧服務員已達874人，據長照中心了解，各單位的計算方式不太一樣，多數照顧服務員目前實際領到的時薪大約在170元以上。

屏東縣長照中心主任林秀芳表示，本月11日將召集所有委辦單位召開聯繫會報，針對各長照單位訂定的工作時間表進一步討論，希望各委辦單位重視居服員權益。