銀髮族看病百問 長者常見10大健康問題

相關新聞
清明年節食品抽驗 這兩樣東西最好別吃2018-04-02 13:59
清明連假去哪追螢火蟲？ 全攻略在此2018-04-02 13:05
如何從打呼聲音 判斷是否罹患「睡眠呼吸中止」？2018-04-02 15:25
好市多消費驚見一筆多刷 1797元差點飛了2018-04-02 15:03
300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！2018-03-30 08:48
是「合食」不是核食 日台交流協會官網放14頁說帖2018-04-02 15:33
長照給付新制上路 居服員PO文：領的錢比過去少2018-04-02 15:20
救旗津觀光 高市議員促降票價併行銷2018-04-02 14:46
大客車違規 7月起照相納記點2018-04-02 14:25
導遊不足？ 業者：韓客多自由行2018-04-02 14:25
吸韓客「大鍋炒」 韓星代言夠力嗎？2018-04-02 14:25
消基會調查／誇張三寶公車司機 行駛時「筷子」不離手2018-04-02 14:22
台北飆今年高溫紀錄 6日再轉冷2018-04-02 13:41
連假高鐵站票打折？賀陳旦：需審慎考慮2018-04-02 13:09
劉怡汝、邱瑗 將任台北兩廳院、台中歌劇院藝術總監2018-04-02 12:47
台66線南下國1匝道 4日起封閉72小時2018-04-02 12:41
大客車違規注意！7/1起照相舉發也納記點2018-04-02 12:17
農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因2018-04-02 12:16
台灣原創角色結合東洋味 征服亞洲最大交易市場2018-04-02 12:03
大客車違規 7/1起照相逕行舉發納記點2018-04-02 11:29
酷體驗！深度一日遊 重新認識台灣2018-04-02 11:25
解黑便原來是胃腸基質瘤作怪 易合併其他腫瘤勿輕忽2018-04-02 11:12
一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要2018-04-02 10:49
肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴2018-04-02 10:42
韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊2018-04-02 10:23
如何催出更多韓客 專家：花大錢請韓星代言真有效？2018-04-02 10:18
吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差2018-04-02 09:08
一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了2018-04-02 08:52
今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」2018-04-02 05:03
周五變天 周六北台灣低溫14度2018-04-02 05:03
孕婦臨盆前1月 醫師：勿勉強開車2018-04-02 00:15
提前掃墓 國道部分路段車多2018-04-02 00:03
領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮2018-04-02 00:03
「5千歲」爺奶婚紗秀 含淚「沒有遺憾」2018-04-02 00:03
長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家2018-04-01 21:03
獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！2018-04-01 21:02
獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職2018-04-01 21:01
孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意2018-04-01 19:49
社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」2018-04-01 17:53
熱門文章
一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要2018-04-02 10:49
情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭2018-04-02 09:42
長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家2018-04-01 21:03
獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職2018-04-01 21:01
Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」2018-04-01 19:28
唐綺陽星座運勢週報：雙子愛苗滋生 白羊受長官倚重2018-04-02 07:43
清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？2018-04-02 09:00
社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」2018-04-01 17:53
領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮2018-04-02 00:03
劉怡汝、邱瑗 將任台北兩廳院、台中歌劇院藝術總監2018-04-02 12:47
周五變天 周六北台灣低溫14度2018-04-02 05:03
獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！2018-04-01 21:02
桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理2018-04-01 17:34
一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了2018-04-02 08:52
今日星座運勢／雙魚 掌控情緒助工作 易得上司青睞2018-04-02 00:00
影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天2018-04-01 17:31
好市多消費驚見一筆多刷 1797元差點飛了2018-04-02 15:03
清明年節食品抽驗 這兩樣東西最好別吃2018-04-02 13:59
台北飆今年高溫紀錄 6日再轉冷2018-04-02 13:41
肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴2018-04-02 10:42
清明連假去哪追螢火蟲？ 全攻略在此2018-04-02 13:05
今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」2018-04-02 05:03
被轟放寬農地違章 立委：是秉持慈悲智慧做事2018-04-02 15:24
連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送2018-04-01 17:43
夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅2018-04-01 18:39
農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因2018-04-02 12:16
集團韓式炸雞系列 連假祭出全面買1送12018-04-02 14:32
現在搶暑假機票最划算 捷星台北飛名古屋888元起2018-04-02 11:25
韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊2018-04-02 10:23
吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差2018-04-02 09:08
她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖2018-04-02 06:00
新竹喜來登8周年 6大餐廳用餐抽折扣、最低2折起2018-04-02 11:59
駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款2018-04-01 21:48
孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意2018-04-01 19:49
提前掃墓 國道部分路段車多2018-04-02 00:03
解黑便原來是胃腸基質瘤作怪 易合併其他腫瘤勿輕忽2018-04-02 11:12
春遊野餐趣！法比歐靠這招讓你輕鬆當戶外料理神手2018-04-01 16:52
單身族必備3C 一個人也能生活得很有品質2018-04-02 09:10
春夏就是印花 亂髮蔡依林演繹狂野2018-04-01 23:44
野柳泊逸改掛薆悅酒店 吳長芳以西式餐點詮釋在地海鮮2018-03-28 16:38
留言