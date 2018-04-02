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好市多消費驚見一筆多刷 1797元差點飛了

2018-04-02 15:03聯合新聞網 綜合報導

結帳後養成確認消費明細的習慣，可以省去不必要的麻煩與糾紛。示意圖，圖片來源／in...
結帳後養成確認消費明細的習慣，可以省去不必要的麻煩與糾紛。示意圖，圖片來源／ingimage。
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購物後列出的消費明細大家有習慣再掃過一眼嗎？常做這個動作應該可以幫忙看住荷包。一名網友上月底到中壢好市多購物，離場之前多看了一眼明細，發現購買的其中一項商品竟然一共刷了四次，多花了1797元。幸好及早發現當場辦理了退款，不必再多跑一趟，但也多花了她20幾分鐘辦理退刷手續。

結帳人員你累了嗎？同一筆商品多刷了三次。圖擷自COSTCO 好市多 消費經驗...
結帳人員你累了嗎？同一筆商品多刷了三次。圖擷自COSTCO 好市多 消費經驗分享區
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網友把這個經歷PO上臉書社團「COSCO好市多 消費經驗分享區」，分享的明細照片裡可以看到「萬用紙抹布10入」連續出現了四次，但其實她只買了一包，這種錯誤只要稍微留意應該不難發現，藉以提醒大家「購物後真的要對明細」。

這則發文引來好多網友現身回應，回報自己也遇過相同的經驗。「我也發生過，高價商品刷了兩次」、「印象中被多刷已經有三次了」、「幸好重覆刷的部份被門口店員發現了，就去刷退」。有人抱怨「被重覆刷的都是價錢最高的」，「就算可以刷退也都要處理很久」，還有人問「結帳員工累了嗎」、「因為很重要所以要刷四次？」。也有類似經驗的人表示學乖了「發生一次之後拿到明細一定會核對」，「應該要養成習慣檢查明細」。

網友們表示在好市多門口的店員應該只是確認「商品有沒有多拿」，通常都只是「隨便一撇畫一下」，檢查明細真的只能靠自己。也有人說明，如果事後才發現有多刷的情況「可以打電話告知，他們會查後台跟庫存，之後還是可以刷退」。

好市多

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