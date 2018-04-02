救旗津觀光 高市議員促降票價併行銷

2018-04-02 14:46 中央社 高雄2日電



為救旗津觀光，高雄市議員李喬如等人今天主張先調降渡輪票價。中央社 分享 facebook 救旗津觀光，高雄市議員李喬如等人今天主張先調降渡輪票價，並研議更便利交通通道。高市府交通局長陳勁甫表示，鼓勵使用電子票證的立場不變，允諾結合票證提供優惠。

交通部觀光局統計去年到旗津旅遊的人次減少104萬人，是繼墾丁之後，又一觀光人潮雪崩的景點。不僅市府觀光局要拚觀光，旗津店家也規劃商圈結合行銷。民進黨市議員李喬如、簡煥宗在市議會邀市府觀光局說明因應之道。

李喬如批評現行渡輪單趟票價新台幣40元太貴，主張先調降渡輪票價，減輕遊客負擔，降低對旗津觀光的衝擊。簡煥宗促市府速研議除了現行渡輪、過港隧道之外，不管是新建一條過港隧道或是輕軌延伸線，能再規劃一條便利的通道。

另外，簡煥宗質疑觀光局辦理舊旗津區公所、旗津醫院地上權設定招商時程太慢，影響觀光遊程規劃。他舉例如果有200人觀光團要在旗津過夜，卻沒有充裕的住宿空間，根本不利觀光行銷。

觀光局科長王姿灌指出，區公所舊址招標兩次流標，將重新檢討權利金額度及條件，增加招商誘因。

高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏告訴中央社記者，短期內要讓遊客回流應調降渡輪票價，加強旗津觀光行銷。目前已和西子灣、駁二商圈研議聯合行銷，提高遊客到旗津的誘因。

陳勁甫指出，去年3月調整渡輪票價，只是票面調整，實質上乘客持一卡通電子票證仍享付費20元、機車25元。他說，市府鼓勵乘客持電子票證搭乘，可減少排隊付現的通行時間，也將結合店家和票證提供優惠。

交通部觀光局統計去年旗津觀光減少約104萬人；高雄市輪船公司總經理許啟明表示，106年渡輪搭乘623萬人次，相較105年的685萬人次，減少62萬人次。

觀光局長曾姿雯表示，將擴大每年的黑沙玩藝節，注入更多元的文創和活動，增加遊客參與；至於複合式商業建築的招標，將研擬具誘因的條件。(編輯:孫承武)