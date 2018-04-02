清明年節食品抽驗 這兩樣東西最好別吃

2018-04-02 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



鹽水雞示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 台南市衛生局抽驗清明節年節食品，總共抽驗90件，其中鹽水雞及油雞生菌數過高不合格，合格率大約98%。

衛生局表示，鹽水雞及油雞可能在製作之後放置一段時間，加上保存環境不佳，才會造成生菌數過高，食用可能 會有腹瀉等症狀，買回家後要徹底加熱才能確保衛生。

衛生局最近在傳統市場、超市、賣場及應景食品製造商家等，針對清明節食品抽驗產品品項，包括潤餅皮、油麵、米濕、麵濕類食品；豆干、豆干絲等豆製品、豆芽菜及三牲等即食熟食食品之應景食材及食品共90件進行抽驗。

檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、二氧化硫、過氧化氫、甲醛、二甲基黃、二乙基黃、皂黃、硼酸及其鹽類及衛生指標菌等項目。

結果「鹽水雞」及「油雞」等2件產品之衛生指標菌超標，不符規定，衛生局已立即責令業者下架停售並限期改正，擇期複查。

衛生局呼籲所有食品業者從事食品製造販售應依據「食品安全衛生管理法」規定，產品產製販售過程應符合「食品良好衛生規範準則」，以確保食品安全及衛生。

提醒消費者選購食品時須看清食品標示資訊，應適當保存及加熱後再食用，以確保食品安全。食品勿於常溫環境下放置過長，以避免微生物孳生危害健康；消費者若有任何食品衛生問題，歡迎洽詢衛生局食品藥物管理科06-2679751。