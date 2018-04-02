大客車違規 7月起照相納記點

2018-04-02 14:25 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 侯俐安 ／台北報導



駕駛人違規記點制實施30多年，只針對警方現場攔查的違規案，嚇阻作用不大。交通部7月1日起，全台3萬4000輛營業大客車，將納入照相逕行舉發記點，未來大貨車、小汽車也將納入。

交通部從1986年開始實施交通違規計點，依照不同違規項目記1點至3點，例如一般超速1點，嚴重超速、闖平交道及闖紅燈都是3點，汽車駕駛人在六個月內，違規計點共達6點以上者，吊扣駕駛執照一個月。

公路總局統計，去年台灣交通違規案約1000萬件，照相逕行舉發約占七成，警方攔查約三成。警方攔查的交通違規，因可直接確認違規就是駕駛人，可直接記點，但若照相逕行舉發的交通違規，只能確認車輛，無法確認駕駛人身分。

公路總局局長陳彥伯說，建議交通部7月1日起，從營業車輛開始納入記點制，會在汽車運輸業管理規則修正規定，讓負責人遇到駕駛人有被逕行舉發時，確認誰是駕駛人，並要負起責任。

根據交通部統計，全台營業大客車約3萬4000輛，由於大客車都有出勤紀錄，可透過出勤紀錄掌握違規駕駛身分。未來16萬多輛大貨車、670多萬輛小客車也會納入，相關配套仍在規畫中，暫無時間表。

目前交通違規記點期限只有六個月，六個月後一筆勾銷，曾遭立委質疑對違規者毫無警戒作用，應延長期限，交通部去年開會也考慮至少延長至一年，相關法規修正也正進行。