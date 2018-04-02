消基會調查／誇張三寶公車司機 行駛時「筷子」不離手

2018-04-02 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



消基會今日公布「公車服務品質」調查，結果發現大台北地區的「大南（車號352-FP）」和「新店客運（車號401-FZ）」的公車滅火器過期，公安設施有缺失，公車恐變危車。

此外，消基會調查還發現，「新店客運」司機還有5分鐘吃麵包、單手駕駛、「台北客運」停紅燈時與其他公車司機聊天、「光華」駕駛停紅燈時會吃東西，行駛時筷子還拿在手上等，讓乘客心驚驚的情形發生。

同時，在台中地區，消基會也發現「台中客運」、「巨業公司」路線駕駛期間偶有接聽電話或玩手機情形。另外，台南「四方客運」駕駛有使用無線耳機短暫交談，高雄的「東南客運」駕駛偶爾有接聽電話情形。

此外，消基會調查還發現，在候車資訊與準點部分，大台北地區的公車表現亮眼，中南部表現須加強。但，若是在硬體設備維護狀況，南部公車則好過中北部。

整體來說，這次調查，消基會的調查員認為整體服務品質較優良的公車客運公司有：台北市欣欣客運公司、首都客運公司、仁友客運公司、台中客運公司、府城客運公司和高雄統聯客運、義大客運公司，獲得消費者的滿意程度較高。最需要加強的業者則為：光華巴士、福和客運、巨業客運、興南客運和東南客運。