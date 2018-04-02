清明連假去哪追螢火蟲？ 全攻略在此

2018-04-02 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



全台賞螢推薦熱點。易遊網／提供 分享 facebook 清明連假還不知道去哪玩嗎？點亮仲夏之夜的螢火蟲季節即日起開始展開，浪漫奇幻的點點光亮在森林、草地上飄舞，宛若銀河星空在地面上流動，吸引不少旅客早已開始規劃賞螢之旅。

易遊網今天發布新聞稿，除了整理出全台賞螢推薦熱點外，也推出「螢火蟲放閃派對」系列商品，包含北、中、南、東台灣人氣賞螢祕境，帶領旅客一睹夏夜最夢幻的景色。

位於花蓮的「大農大富平地森林園區」，無光害環境加上低密度開發，螢火蟲密度相當高，還有媲美龍貓場景的森林隧道，在螢火蟲的妝點下，彷彿進入神秘的綠光世界。被神木山林環繞的宜蘭馬告「棲蘭森林遊樂區」，螢火蟲就像是在樹林裡飛舞的精靈，讓夜晚的森林閃耀了起來，結束賞螢體驗，還能享受有美人湯之稱的棲蘭溫泉，十分愜意放鬆。

此外，嘉義「阿里山」每到賞螢季節，可以看到滿坑滿谷的螢火蟲，數量、種類繁多，猶如身處在一片星光燈海中，令人直呼超級夢幻！苗栗的「大窩山文史生態園區」，白天可欣賞雪白桐花，夜晚則可探訪螢火蟲，晝夜不同的浪漫畫面一次盡覽。