親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

花招過頭了！國防部令 招募嚴禁上街宣傳或網路扮輕佻

評／每個孩子都重要！把遊戲場還給兒童吧

清明連假去哪追螢火蟲？ 全攻略在此

2018-04-02 13:05經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全台賞螢推薦熱點。易遊網／提供
全台賞螢推薦熱點。易遊網／提供
分享
清明連假還不知道去哪玩嗎？點亮仲夏之夜的螢火蟲季節即日起開始展開，浪漫奇幻的點點光亮在森林、草地上飄舞，宛若銀河星空在地面上流動，吸引不少旅客早已開始規劃賞螢之旅。

易遊網今天發布新聞稿，除了整理出全台賞螢推薦熱點外，也推出「螢火蟲放閃派對」系列商品，包含北、中、南、東台灣人氣賞螢祕境，帶領旅客一睹夏夜最夢幻的景色。

位於花蓮的「大農大富平地森林園區」，無光害環境加上低密度開發，螢火蟲密度相當高，還有媲美龍貓場景的森林隧道，在螢火蟲的妝點下，彷彿進入神秘的綠光世界。被神木山林環繞的宜蘭馬告「棲蘭森林遊樂區」，螢火蟲就像是在樹林裡飛舞的精靈，讓夜晚的森林閃耀了起來，結束賞螢體驗，還能享受有美人湯之稱的棲蘭溫泉，十分愜意放鬆。

此外，嘉義「阿里山」每到賞螢季節，可以看到滿坑滿谷的螢火蟲，數量、種類繁多，猶如身處在一片星光燈海中，令人直呼超級夢幻！苗栗的「大窩山文史生態園區」，白天可欣賞雪白桐花，夜晚則可探訪螢火蟲，晝夜不同的浪漫畫面一次盡覽。

易遊網表示，「螢火蟲放閃派對」系列商品囊括花東、苗栗、新竹、嘉義、南投的賞螢遊程，並有1日遊或2-5天遊程供選擇，搭配台灣高鐵或環島之星觀光列車，售價最低2,690元起。接下來即將迎接清明連假，推薦民眾可安排一趟賞螢之旅，捕捉最閃耀燦爛的仲夏之夜。

點亮仲夏之夜的螢火蟲季節，宛若銀河星空在地面上流動。易遊網／提供
點亮仲夏之夜的螢火蟲季節，宛若銀河星空在地面上流動。易遊網／提供
分享

螢火蟲賞螢

相關新聞

酷體驗！深度一日遊 重新認識台灣

2018-04-02 11:25

劉怡汝、邱瑗 將任台北兩廳院、台中歌劇院藝術總監

2018-04-02 12:47

一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要

2018-04-02 10:49

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

報派中華郵政新董事長魏健宏 賀陳旦肯定

2018-04-02 13:50

台北飆今年高溫紀錄 6日再轉冷

2018-04-02 13:41

連假高鐵站票打折？賀陳旦：需審慎考慮

2018-04-02 13:09

台66線南下國1匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 12:41

大客車違規注意！7/1起照相舉發也納記點

2018-04-02 12:17

農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因

2018-04-02 12:16

台灣原創角色結合東洋味 征服亞洲最大交易市場

2018-04-02 12:03

大客車違規 7/1起照相逕行舉發納記點

2018-04-02 11:29

解黑便原來是胃腸基質瘤作怪 易合併其他腫瘤勿輕忽

2018-04-02 11:12

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:42

韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊

2018-04-02 10:23

如何催出更多韓客 專家：花大錢請韓星代言真有效？

2018-04-02 10:18

吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08

一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52

今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」

2018-04-02 05:03

周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03

孕婦臨盆前1月 醫師：勿勉強開車

2018-04-02 00:15

提前掃墓 國道部分路段車多

2018-04-02 00:03

領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03

「5千歲」爺奶婚紗秀 含淚「沒有遺憾」

2018-04-02 00:03

長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03

獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02

獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01

孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意

2018-04-01 19:49

社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送

2018-04-01 17:43

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

屏東鹽埔肉鴨場染H5N2禽流感 今撲殺6799隻

2018-04-01 14:57

壓底線　亞太技術學院校產完成信託教部不解散董事會

2018-04-01 14:34

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

林玉山110冥誕 展出126幅畫作

2018-04-01 13:41

愛肝達人站／肝病難治？要從根源治起

2018-04-01 13:35
看更多

熱門文章

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03

獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01

衝一波！星巴克特色店再+1 藝術風門市在這裡

2018-04-01 15:05

傳奇超模16歲女兒 海邊大秀超長美腿

2018-04-01 14:59

Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28

情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭

2018-04-02 09:42

唐綺陽星座運勢週報：雙子愛苗滋生 白羊受長官倚重

2018-04-02 07:43

一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要

2018-04-02 10:49

社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？

2018-04-02 09:00

領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03

周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03

獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52

今日星座運勢／雙魚 掌控情緒助工作 易得上司青睞

2018-04-02 00:00

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

劉怡汝、邱瑗 將任台北兩廳院、台中歌劇院藝術總監

2018-04-02 12:47

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:42

今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」

2018-04-02 05:03

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送

2018-04-01 17:43

夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39

吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊

2018-04-02 10:23

農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因

2018-04-02 12:16

OL也有少女心 粉彩春夏包款甜美登場

2018-04-01 13:52

現在搶暑假機票最划算 捷星台北飛名古屋888元起

2018-04-02 11:25

長榮航空愚人節玩笑 寵物12生肖都可上機

2018-04-01 11:57

駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款

2018-04-01 21:48

她們的世界／許玓維，鳳梨纖維織藍圖

2018-04-02 06:00

新竹喜來登8周年 6大餐廳用餐抽折扣、最低2折起

2018-04-02 11:59

愛肝達人站／肝病難治？要從根源治起

2018-04-01 13:35

提前掃墓 國道部分路段車多

2018-04-02 00:03

春遊野餐趣！法比歐靠這招讓你輕鬆當戶外料理神手

2018-04-01 16:52

孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意

2018-04-01 19:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top