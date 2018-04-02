農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因

2018-04-02 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會開辦農業保險至今投保率仍低，投保覆蓋率極低，有的品項仍不到1%。聯合報系資料照 分享 facebook 農委會開辦農業保險，但至今投保率仍低，農民團體認為，主要是農民的觀念無法轉換，持續期待政府補貼，更低的保費、更高的保障，加上宣傳不足，因此投保覆蓋率極低，有的品項仍不到1%。

「農業保險制度及立法公聽會」今天在農委會展開，農委會欲聽取農民、農漁民團體、保險業界及學術單位的意見，希望能制定符合我國的農業保險制度及農業保險法；但農民團體表示，在第一線推動確實有難度。農委會主秘胡忠一表示，這制度才開始，關於保費、理賠單位，或是擴大保險種類，都會回去研議檢討。

根據農委會統計，現行已經開辦的農業保險品項有7種，包括高接梨、芒果、釋迦、養殖水產、水稻、石斑魚、禽流感；但單以農糧類別看來，高接梨覆蓋率3.81%、芒果連接型收穫型分別為0.47%、0.27%，水稻（一期稻作）1.32%。

台東地區總幹事李建通表示，台東以釋迦為主要保險作物，光卑南鄉面積有2000公頃，從頭到尾開車就要40至50分鐘，是個狹長期的區域，但焚風的災害並非全面性的，是部分地區的災害。

他解釋，現行釋迦保險是以鄉為單位，要達到理賠，必須評估全鄉的受損狀況，假設每公頃收成100萬，因颱風災害全鄉受損僅收70萬，這差額看起來僅有30萬元，但這受損的區域僅集中在某幾位農民身上，全鄉未達理賠標準，但這幾位農民作物幾乎全毀，導致下鄉宣導保險政策，引發農民反彈。

中華民國農會保險部主任林敏華表示，建議未來立專法時，應該把縣市負擔作明確說明，否則單一作物在A縣市補助多，在B縣市補助少或沒補助，他也提到，光水稻保險補助高達九成，其大作物沒有，第一線推動會有很多困擾。

他也說，農民期望更好的優惠條件，比如續保和初險能夠折讓部分保費，保費是否再降低，農民期望理賠快一點、保費低一點，期望和差距很大，若以釋迦保險為例，現在僅約1%左右，主要是因為農民把保險認為是天然災害救助的一環，必須慢慢溝通。