親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長聘任案
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

清華動機系開AI人工智慧課程 機器人會作曲、爬樓梯

2018-04-02 12:06聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

清華動機系助理教授鄭宏銘指導DIT Robotics學生團隊，製作出能爬樓梯的五...
清華動機系助理教授鄭宏銘指導DIT Robotics學生團隊，製作出能爬樓梯的五項全能機器人。圖／清華提供
分享
AI人工智慧風潮再起，台積電共同執行長劉德音及威剛董事長陳立白最近不約而同建議清華大學站上培育AI人才第一線。在全台機械工程學科領域排名第一的清華大學動力機械系決定在原整合機械、電機、光學的強項之外，再添AI人工智慧核心課程，培育下一世代所需的科技人才。

即將接任台積電董事長的劉德音，上月參加科技部設於清華大學的「人工智慧製造系統研究中心」揭牌時指出，早年理工科系學生必學電腦程式設計，如今則一定要懂AI，期待清華大學率先領頭，培育AI人才。清華校友、也是清華百人會長的陳立白上月也向母校建言，應將AI列為必修課程，方能因應未來產業需求。

看好AI及大數據發展前景，今年各大學的資工相關科系申請入學分數也有升高趨勢。清華動機系主任蔡宏營認為，要邁向智慧製造，除了資訊科學的程式計算(如機器人的大腦)之外，還需要查知環境需求的「感測」（如眼耳鼻）及實際操作的「致動」（如手腳）技術能力，而這些正是動機系學生的專才，光機電整合再加上AI的完整訓練，才能培育出真正能讓AI「落地」的人才。

清華動機系今年2月禮聘兼具機械及資訊跨領域專長的丁川康，開設「人工智慧」課程。蔡宏營表示，動機系核心課程將結合人工智慧與資訊科學，包括最佳化技術、機器學習、資料探勘與大數據分析，推動機械工業與製造生產系統的智慧化，培育「實用的AI人才」。

也是清華動機系校友的丁川康，專長為人工智慧及演化計算，現任國際電子電機協會（IEEE）計算智慧新興議題等知名期刊編輯，也是我國人工智慧學會常務理事。他在取得德國帕德博恩大學資訊科學博士學位後，於資工領域任教12年，如今回到母校任教。

動機系的AI核心課程師資還包括清華動機系副主任及奈微所所長李昇憲，專長微機電製程的他將開設「微感測器及測量系統的訊號處理」課程；助理教授鄭宏銘是機器人專家，曾帶領清華DIT Robotics團隊征戰世界各大機器人比賽，屢創佳績，將開設機器人學課程。

丁川康觀察到不少資工專長的學生在面對AI人工智慧系統時，因不熟悉機台及製程面臨的困境。比如他指導學生設計人工智慧系統來破解魔術方塊，資工專長的學生很容易寫出一套好的演算法，但如何利用控制器及馬達製作出機械手臂來精準且更有效率地轉動魔方，就需要優異的機構設計、力學、電控等動力機械相關知識技術。

除了智慧製造，丁川康也投入音樂科技的研究領域，指導學生開發人工智慧作曲軟體，譜出一首首結合琵琶、揚琴、古箏、笛子等悠揚動聽的國樂曲目，開拓學生視野及發展機會。

清華動機系今年繁星錄取生的最高學測成績為73級分，申請入學管道也有74級分生進入第一階段篩選，均較往年提高。為鼓勵更多優秀學子選讀清華動機系，由事業有成的學長姐捐助成立動機系友獎學金，每年提撥獎學金總額達5百萬元，今年也提高了第一志願入學者的獎學金額度。

蔡宏營指出，經繁星推薦、個人申請或指考乙組以第一志願錄取清華動機系者，入學即可獲「第一志願獎學金」，且額度由往年的1萬元加倍至最高2萬元；入學後成績保持全班前25％，還可獲最高15萬元生活補助的「國際名校交流/交換獎學金」。指考甲組錄取者、且入學後成績保持全班前25％，除上述獎學金還能減免4年學雜費。

影音下載網址

清華動機系開出AI人工智慧課程，師資群包括鄭宏銘（右起）、丁川康、李昇憲。圖／清...
清華動機系開出AI人工智慧課程，師資群包括鄭宏銘（右起）、丁川康、李昇憲。圖／清華提供
分享

清華大學人工智慧

相關新聞

【重磅快評】敢問：中正大學是那一「國」立的？

2018-04-02 11:12

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02

校方掏空三級三審？教部：可向教育部檢舉或陳情

2018-04-02 11:04

稻江學院、嘉義大學 維持唱國歌

2018-03-31 23:07

中正大學畢典 取消唱國歌

2018-03-31 23:04

稻江：國歌儀式緬懷前人為我們付出

2018-03-31 13:13

6人房改4人房 警大學生宿舍「友誼樓」啟用

2018-03-31 12:34

中正大學畢典廢唱國歌 全台僅剩2大學還有

2018-03-31 10:50

遴選會人數未達標 文大董事長張鏡湖：我耳朵聽不清楚

2018-03-30 17:55

用生命拚搏 義大二學生斷腿仍要拚宋江陣

2018-03-30 16:14

春天裡的秋意 中興大學270萬棵桃花木落葉秀超迷人

2018-03-30 13:52

八千萬換設備 中大與空巴簽約可接收三千公里衛星影像

2018-03-30 11:10

文大董事長再出招！ 今開校長遴選會討論評分公平性

2018-03-30 11:09

日本大學排名／京都大與東大並列第一 慶應、早稻田排名直落

2018-03-30 10:58

玉山計畫 清交看好、台大悲觀

2018-03-30 00:21

教部：留才 靠高教深耕彈薪制

2018-03-30 00:14

玉山計畫最高年薪500萬招國外學者 明天赴美攬才

2018-03-30 00:07

政大、北市聯醫產學合作 精準分析AI大數據

2018-03-29 21:12

多位大學校長周六赴美攬才：終於有點東西能聘人了

2018-03-29 11:16

教團：應把1個玉山學者的錢 拿去聘5個正常薪給學者

2018-03-29 10:44

玉山計畫／國內教師「吃不到」 台大教授嘆「生不逢時」

2018-03-29 10:32

大學要留才！教部：彈性薪資制度 做兩項改變

2018-03-29 10:18

獨／玉山計畫最終版出爐！限國外攬才 年薪最高650萬

2018-03-29 10:00

中原化工教授 血液淨化技術領先國際

2018-03-29 00:14

南台大震義煮！崑山科大餐飲系2老師獲選優秀青年

2018-03-28 12:40

研究中心扁平化！ 大學好憂心

2018-03-28 11:56

科技部長好狂：別怕惠台措施 我研究中心補助平均較多

2018-03-28 11:48

高教工會調查私立大專教師待遇 15校確定調薪3％

2018-03-28 10:54

南亞學院與國防部 成立全國第一所ROTC專業大學

2018-03-28 09:48

大學：海外陸生市場大 可望刺激交流

2018-03-28 00:28

大學境外專班開放招收陸生 完成修法本月上路

2018-03-28 00:16

儲備軍官 南亞ROTC大學揭牌

2018-03-27 23:26

維多利亞的秘密、UA布料 都出自這所科大之手

2018-03-27 20:51

向「義築」團隊看齊！北科大新校長擴辦服務學習

2018-03-27 20:01

進入社會發現能力不足？成大助校友返校修習

2018-03-27 12:46

開發節能減熱變色窗 中正大學讓太陽光熱分離再利用

2018-03-27 12:03

范雲籲：提升學生代表占校務會議席次

2018-03-27 00:04

大學學生會長選舉冷 有些校甚至無人登記…

2018-03-26 23:59

交大來台60年 校友會捐落羽松

2018-03-26 23:31
看更多

熱門文章

正式宣戰 管中閔聲明：教育部推諉懈怠應承擔法律責任

2018-04-01 15:03

卡管案 教育部強調：絕無故意延宕 「近日一定會有結果」

2018-04-01 21:41

聲明凝聚戰力 台大教授：管中閔在台大的高度已被確認

2018-04-02 00:21

台大這麼久沒校長 鍾小平告教育部長瀆職

2018-04-01 20:29

台大校長案 管中閔義務律師：考慮採法律行動

2018-04-01 20:59

【重磅快評】敢問：中正大學是那一「國」立的？

2018-04-02 11:12

台大校長卡管延宕 游梓翔：台灣也被你們延宕20年

2018-04-02 11:07

教部否認卡管 鍾小平要告潘文忠瀆職

2018-04-02 00:08

人事卡關 管中閔嗆教部：推諉懈怠 應擔法律責任

2018-04-02 00:00

捍衛專業審查 全國學界連署：大學不得掏空三級三審制

2018-04-02 10:02

大考升學壓力未減 考上社區高中改讀私校愈來愈多

2018-04-01 23:51

城鄉落差加劇 教科書改革不能等

2018-04-02 00:02

私校優勢在課程彈性、品德管束 還有外師協助留學考試

2018-04-01 23:47

馬公高中創校75週年 日本姊妹校同慶

2018-04-01 14:37

不滿教育部「卡管」鍾小平告潘文忠瀆職

2018-04-02 11:26

擔任兒童游泳教練 科大生「薪」情直衝40K

2018-04-01 23:38

校方掏空三級三審？教部：可向教育部檢舉或陳情

2018-04-02 11:04

北科大攜手菁英會校友 打造國際產學聯盟

2018-04-02 12:16

高中生用數學玩出「大愛心」 學習更有趣

2018-04-01 23:40

清華動機系開AI人工智慧課程 機器人會作曲、爬樓梯

2018-04-02 12:06

整合光機電專業 清華動機開課培育AI人才

2018-04-02 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top