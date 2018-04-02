清華動機系開AI人工智慧課程 機器人會作曲、爬樓梯

2018-04-02 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



清華動機系助理教授鄭宏銘指導DIT Robotics學生團隊，製作出能爬樓梯的五項全能機器人。圖／清華提供 分享 facebook AI人工智慧風潮再起，台積電共同執行長劉德音及威剛董事長陳立白最近不約而同建議清華大學站上培育AI人才第一線。在全台機械工程學科領域排名第一的清華大學動力機械系決定在原整合機械、電機、光學的強項之外，再添AI人工智慧核心課程，培育下一世代所需的科技人才。

即將接任台積電董事長的劉德音，上月參加科技部設於清華大學的「人工智慧製造系統研究中心」揭牌時指出，早年理工科系學生必學電腦程式設計，如今則一定要懂AI，期待清華大學率先領頭，培育AI人才。清華校友、也是清華百人會長的陳立白上月也向母校建言，應將AI列為必修課程，方能因應未來產業需求。

看好AI及大數據發展前景，今年各大學的資工相關科系申請入學分數也有升高趨勢。清華動機系主任蔡宏營認為，要邁向智慧製造，除了資訊科學的程式計算(如機器人的大腦)之外，還需要查知環境需求的「感測」（如眼耳鼻）及實際操作的「致動」（如手腳）技術能力，而這些正是動機系學生的專才，光機電整合再加上AI的完整訓練，才能培育出真正能讓AI「落地」的人才。

清華動機系今年2月禮聘兼具機械及資訊跨領域專長的丁川康，開設「人工智慧」課程。蔡宏營表示，動機系核心課程將結合人工智慧與資訊科學，包括最佳化技術、機器學習、資料探勘與大數據分析，推動機械工業與製造生產系統的智慧化，培育「實用的AI人才」。

也是清華動機系校友的丁川康，專長為人工智慧及演化計算，現任國際電子電機協會（IEEE）計算智慧新興議題等知名期刊編輯，也是我國人工智慧學會常務理事。他在取得德國帕德博恩大學資訊科學博士學位後，於資工領域任教12年，如今回到母校任教。

動機系的AI核心課程師資還包括清華動機系副主任及奈微所所長李昇憲，專長微機電製程的他將開設「微感測器及測量系統的訊號處理」課程；助理教授鄭宏銘是機器人專家，曾帶領清華DIT Robotics團隊征戰世界各大機器人比賽，屢創佳績，將開設機器人學課程。

丁川康觀察到不少資工專長的學生在面對AI人工智慧系統時，因不熟悉機台及製程面臨的困境。比如他指導學生設計人工智慧系統來破解魔術方塊，資工專長的學生很容易寫出一套好的演算法，但如何利用控制器及馬達製作出機械手臂來精準且更有效率地轉動魔方，就需要優異的機構設計、力學、電控等動力機械相關知識技術。

除了智慧製造，丁川康也投入音樂科技的研究領域，指導學生開發人工智慧作曲軟體，譜出一首首結合琵琶、揚琴、古箏、笛子等悠揚動聽的國樂曲目，開拓學生視野及發展機會。

清華動機系今年繁星錄取生的最高學測成績為73級分，申請入學管道也有74級分生進入第一階段篩選，均較往年提高。為鼓勵更多優秀學子選讀清華動機系，由事業有成的學長姐捐助成立動機系友獎學金，每年提撥獎學金總額達5百萬元，今年也提高了第一志願入學者的獎學金額度。

蔡宏營指出，經繁星推薦、個人申請或指考乙組以第一志願錄取清華動機系者，入學即可獲「第一志願獎學金」，且額度由往年的1萬元加倍至最高2萬元；入學後成績保持全班前25％，還可獲最高15萬元生活補助的「國際名校交流/交換獎學金」。指考甲組錄取者、且入學後成績保持全班前25％，除上述獎學金還能減免4年學雜費。

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