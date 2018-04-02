解黑便原來是胃腸基質瘤作怪 易合併其他腫瘤勿輕忽

2018-04-02 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣52歲的陳先生不抽菸、不嗜酒，平常身體健康沒狀況，最近解出的便便卻如柏油的黑色，讓他覺得不對勁，到彰濱秀傳醫院檢查才發現是胃腸基質瘤在作怪，彰濱秀傳醫院外科醫療副院長李岳聰表示，胃腸基質瘤初期可能沒有明顯症狀，也許只是腸胃不舒服，但因可能合併其他腹腔內惡性腫瘤，千萬不可大意，應儘早切除治療以絕後患。

陳先生是個作息正常的上班族，近來卻常頭暈目眩，直到看到解出黑便才趕快到彰濱秀傳腸胃科求診，醫師幫他做了胃鏡檢查，發現在胃部下方胃竇區的後壁，有一個腫瘤合併潰瘍並正在滲血。

腸胃科醫師王俊偉當下進行緊急止血並切片作病理化驗，化驗結果證實腫瘤為胃腸基質瘤，醫療小組即決定由李岳聰醫師操刀，以達文西機器手臂微創手術將腫瘤完整切除，由於傷口小，陳先生很快就復原了。

李岳聰說，陳先生的胃腸基質瘤約2、3公分，形成也要數年時間，初期大多沒症狀，不容易察覺，等到胃腸基質瘤已變大，比較常見的症狀是胃腸道出血、解黑便、貧血、腹痛，有些患者會有胃腸不舒服、噁心嘔吐、便秘或腹瀉情形。

不可輕忽的是，國外文獻發現胃腸基質瘤患者約有14%同時合併其他腹腔內惡性腫瘤，而彰濱秀傳今年發表於台灣外科醫學會年會報告中也顯示彰濱秀傳十二年來的統計資料有8.9%的患者同時合併其他惡性腫瘤。

李岳聰說，雖然在台灣胃腸基質瘤的年發生率約每百萬人口13.7人，並不算太高，但因有惡性變化的可能，需要切除，術後再依病情需要給予標靶藥物治療可減少復發率。