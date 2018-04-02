親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明學問大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號

解黑便原來是胃腸基質瘤作怪 易合併其他腫瘤勿輕忽

2018-04-02 11:12聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣52歲的陳先生不抽菸、不嗜酒，平常身體健康沒狀況，最近解出的便便卻如柏油的黑色，讓他覺得不對勁，到彰濱秀傳醫院檢查才發現是胃腸基質瘤在作怪，彰濱秀傳醫院外科醫療副院長李岳聰表示，胃腸基質瘤初期可能沒有明顯症狀，也許只是腸胃不舒服，但因可能合併其他腹腔內惡性腫瘤，千萬不可大意，應儘早切除治療以絕後患。

陳先生是個作息正常的上班族，近來卻常頭暈目眩，直到看到解出黑便才趕快到彰濱秀傳腸胃科求診，醫師幫他做了胃鏡檢查，發現在胃部下方胃竇區的後壁，有一個腫瘤合併潰瘍並正在滲血。

腸胃科醫師王俊偉當下進行緊急止血並切片作病理化驗，化驗結果證實腫瘤為胃腸基質瘤，醫療小組即決定由李岳聰醫師操刀，以達文西機器手臂微創手術將腫瘤完整切除，由於傷口小，陳先生很快就復原了。

李岳聰說，陳先生的胃腸基質瘤約2、3公分，形成也要數年時間，初期大多沒症狀，不容易察覺，等到胃腸基質瘤已變大，比較常見的症狀是胃腸道出血、解黑便、貧血、腹痛，有些患者會有胃腸不舒服、噁心嘔吐、便秘或腹瀉情形。

不可輕忽的是，國外文獻發現胃腸基質瘤患者約有14%同時合併其他腹腔內惡性腫瘤，而彰濱秀傳今年發表於台灣外科醫學會年會報告中也顯示彰濱秀傳十二年來的統計資料有8.9%的患者同時合併其他惡性腫瘤。

李岳聰說，雖然在台灣胃腸基質瘤的年發生率約每百萬人口13.7人，並不算太高，但因有惡性變化的可能，需要切除，術後再依病情需要給予標靶藥物治療可減少復發率。

李岳聰說，尤其若是碰到合併其他腹腔內惡性腫瘤，同時要切除兩種腫瘤時，總是讓他們「大粒汗、小粒汗」，不過現在微創手術精進，切除腹腔腫瘤很少需要再開膛破肚，有七成五病患是可採取腹腔鏡微創手術切除，再加上達文西機器手臂更可讓腹腔鏡微創手術做的更精準。

醫師運用達文西機器手臂讓腹腔鏡微創手術更精準，病人不必再開膛破肚，就可切除腫瘤。...
醫師運用達文西機器手臂讓腹腔鏡微創手術更精準，病人不必再開膛破肚，就可切除腫瘤。圖／秀傳醫院提供
分享
醫師運用達文西機器手臂讓腹腔鏡微創手術更精準，病人不必再開膛破肚，就可切除腫瘤。...
醫師運用達文西機器手臂讓腹腔鏡微創手術更精準，病人不必再開膛破肚，就可切除腫瘤。圖／秀傳醫院提供
分享

腫瘤微創手術患者

相關新聞

酷體驗！深度一日遊 重新認識台灣

2018-04-02 11:25

一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52

一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要

2018-04-02 10:49

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

大客車違規注意！7/1起照相舉發也納記點

2018-04-02 12:17

農民為何不想投保農業保險？農民團體點出這些原因

2018-04-02 12:16

台灣原創角色結合東洋味 征服亞洲最大交易市場

2018-04-02 12:03

大客車違規 7/1起照相逕行舉發納記點

2018-04-02 11:29

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:42

韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊

2018-04-02 10:23

如何催出更多韓客 專家：花大錢請韓星代言真有效？

2018-04-02 10:18

吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08

今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」

2018-04-02 05:03

周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03

孕婦臨盆前1月 醫師：勿勉強開車

2018-04-02 00:15

提前掃墓 國道部分路段車多

2018-04-02 00:03

領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03

「5千歲」爺奶婚紗秀 含淚「沒有遺憾」

2018-04-02 00:03

長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03

獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02

獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01

孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意

2018-04-01 19:49

社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送

2018-04-01 17:43

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

屏東鹽埔肉鴨場染H5N2禽流感 今撲殺6799隻

2018-04-01 14:57

壓底線　亞太技術學院校產完成信託教部不解散董事會

2018-04-01 14:34

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

林玉山110冥誕 展出126幅畫作

2018-04-01 13:41

愛肝達人站／肝病難治？要從根源治起

2018-04-01 13:35

主廚特製銀髮料理 食物原味覺醒

2018-04-01 13:35

健康相談室／飲食吃太鹹 孩子智力有影響

2018-04-01 13:35

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

桃園農博登場 桃捷打造童趣幸福車站

2018-04-01 13:28

電子煙有致癌風險 台裔美學者研究揭密

2018-04-01 13:28

影／油價連2漲 本周汽油漲2角、柴油漲3角

2018-04-01 13:24
看更多

熱門文章

吳德榮：暖到清明高溫31度 周六轉乾冷最低12度

2018-04-01 15:31

紐約曼哈頓龍蝦堡掀話題 台灣版龍蝦堡卡位推買1送1

2018-04-01 14:02

青年喊「台灣給不起未來」 網世代留才地圖在哪？

2018-04-01 13:33

全身不對勁！ 「腸」城失守 放毒素入關

2018-04-01 13:35

台灣虎航愚人節宣布新服務 全航線都有商務艙體驗台味

2018-04-01 13:18

長照ABC漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03

獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01

衝一波！星巴克特色店再+1 藝術風門市在這裡

2018-04-01 15:05

Nike神鞋開賣 就是要「回到未來」

2018-04-01 19:28

唐綺陽星座運勢週報：雙子愛苗滋生 白羊受長官倚重

2018-04-02 07:43

傳奇超模16歲女兒 海邊大秀超長美腿

2018-04-01 14:59

社工日前夕工會公布調查 六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53

領不到政府說的薪水32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03

清明連假基隆公車免費坐 達人教你這樣玩

2018-04-01 13:21

清明連假電影優惠大盤點 刷哪些卡最省？

2018-04-02 09:00

周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03

情侶放閃要小心 這三種行為最惹朋友討厭

2018-04-02 09:42

獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02

桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34

2000元刮刮樂買氣降 發行以來首現滯銷

2018-04-01 13:22

影／好天氣到清明 6日鋒面通過將變天

2018-04-01 17:31

今日星座運勢／雙魚 掌控情緒助工作 易得上司青睞

2018-04-02 00:00

一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52

一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要

2018-04-02 10:49

今起3天擴散條件不佳 多數地區「橘色提醒」

2018-04-02 05:03

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:42

搶連假商機 台中這家百貨連抽七日iphone X

2018-04-01 14:15

幫青年找頭路！勞動部推「工作卡」 求職免履歷

2018-04-01 13:30

連假追劇不停歇 KKTV五日免費序號大放送

2018-04-01 17:43

夏季新飲品搶市！ 能量補充飲、新口味茶正當紅

2018-04-01 18:39

史上最低空驚喜 兒藝節幻象秘境每天十架幻象衝場

2018-04-01 13:45

吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08

高度成癮性 台5.2萬青少年吸電子煙

2018-04-01 13:58

OL也有少女心 粉彩春夏包款甜美登場

2018-04-01 13:52

韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊

2018-04-02 10:23

駕馭速度感！Ray-Ban推法拉利聯名款

2018-04-01 21:48

最後一天! 誠品畫廊 細看常玉的浪漫與潦倒

2018-04-01 13:49

愛肝達人站／肝病難治？要從根源治起

2018-04-01 13:35

提前掃墓 國道部分路段車多

2018-04-02 00:03

春遊野餐趣！法比歐靠這招讓你輕鬆當戶外料理神手

2018-04-01 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top