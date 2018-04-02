大客車違規 7/1起照相逕行舉發納記點

2018-04-02 11:29 中央社 台北2日電



駕駛人違規記點制已實施30多年，只針對警方現場攔查的違規案，嚇阻作用不大。交通部預定7月1日起，先將大客車照相逕行舉發納記點，未來大貨車、小汽車也將納入。

交通部路政司監理科長趙晉緯今天受訪證實，會先將大客車照相逕相舉發也納入記點，預計7月1日上路，因為大客車都有出勤紀錄，可以掌握違規駕駛身分。目前，全台營業大客車約3萬4000輛。

趙晉緯說，16萬多輛大貨車、670萬多輛小客車的違規記點未來也會納入，時間還未確定，相關配套仍在規劃中。

根據公路總局統計，去年台灣交通違規案約1000萬件，照相逕行舉發約占7成，警方攔查約3成。

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書謝銘鴻今天受訪說，警方攔查的交通違規，因可直接確認違規者就是駕駛人，記點沒問題，照相逕行舉發的交通違規，只能確認違規車輛，無法確認駕駛人身分，實施記點會有實務上舉證的困擾。

謝銘鴻說，要讓違規記點有成效，應該所有違規都要納入，交通部也正研究，在照相逕行舉發違規也納記點後，如何減少大量舉證行政作業成本。

目前交通違規記點期限只有6個月，6個月後一筆勾銷，曾遭立法委員指對違規者毫無警戒作用，應該延長期限，交通部去年開會也已考慮至少延長至1年，相關法規修正也正進行中。

交通部民國75年開始實施交通違規記點，依不同違規項目記1至3點，例如一般超速記1點，嚴重超速、闖平交道及闖紅燈記都是記3點等，汽車駕駛人在6個月內，違規記點共達6點以上者，吊扣駕駛執照1個月。