一張車禍X光圖 讓你秒懂全罩安全帽的重要

2018-04-02 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大醫院最近收治一名騎機車車禍受傷病患，全身雖然有多處擦傷，但傷勢都很輕微，唯一最嚴重的是臉部，從X光圖可以很明顯看出臉骨從中間裂開錯位。 17歲男性騎機車戴半罩式安全帽發生車禍，造成嚴重的臉部受傷，圖為X光臉骨圖。記者修瑞瑩／翻攝 分享 facebook

這名患者是17歲的男性，他的傷勢到底有多嚴重？據醫師表示，雖然乍看之下不覺嚴重，「因為臉骨都還在」，但是因為嚴重的正面撞擊，已經讓他的臉骨與腦骨脫離，正常狀況下，兩者之間是有筋肉相連，嚴重的拉扯已讓肌肉、神經都斷裂，「只要輕輕的施力就能把整張臉拿起來」

這名患者在醫院的搶救下，撿回一命，醫師研判他應該是穿戴半罩式的安全帽，保護了腦袋，但卻沒有保護臉部，才會造成臉部嚴重受傷，不僅骨折錯位，一顆眼睛也掉出來，另外一顆眼睛雖然還在，但已位移，經手術保住了一眼。

患者在進急診時，臉部可以說是血肉膜糊，經過住院一個月的治療，順利出院，但醫師表示，「可不是這樣就結束」，一個月內只是止住出血，未來17歲的男孩要面對漫長的復健之路，需要多次的整形與矯正，才能讓外觀恢復，可能要花費好幾年。

更慘的是因下巴的肌腱斷裂，已經失去咀嚼的功能，患者雖然身體其他地方無大礙，但是卻無法進食，只能灌食，「可能好幾年都沒辦法吃東西」，也是要多次手術、復健。

醫護人員私下表示「看到這名病患就能知道全罩式安全帽的重要性」，很多年輕人騎機車，嫌全罩式安全帽麻煩，都戴半罩式，一旦車禍，撞擊的點剛好在臉部，就可能造成這麼嚴重的後果。