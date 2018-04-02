肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市老婦的肺腺癌治療前，左側明顯看到腫瘤。圖／中港澄清醫院提供 分享 facebook 台中市一名70歲婦人罹患肺腺癌，且腫得有5公分大，因為她和丈夫膝下無子女，且丈夫已逾90歲，她拜託醫師不能讓她比丈夫早死，她還要繼續照顧他。所幸，婦人的肺腺癌符合健保給付的標靶藥物治療，治療一個半月後腫瘤縮小到1.5公分，臨床症狀改善很多，讓她含淚感激說：「健保救我一人等於救了我和老伴兩人！」。

澄清醫院中港院區胸腔內科醫師劉旭崇說，老婦因為咳了約一個月，因氣喘、胸悶、咳嗽而被送急診，當時心跳每分鐘高達150多次。她說，覺得好像快死了，但她不能死，家裡還有90歲的老先生與她相依為命，且需要她的照顧。

劉旭崇說，老婦右上肺的腫瘤診斷後為第4期肺腺癌且合併肺及骨頭轉移，經一個半月的ALK標靶藥物治療後，肺腺癌已由原來的5公分直徑縮小成約1.5公分，且癌細胞轉移到骨骼和肺部的情形，獲得明顯的改善和穩定控制，可以像慢性病一般和平共存。

老婦說，她家很窮，如果沒有健保給付這樣昂貴的標靶藥物，讓她年省百萬藥費，不但她會先死，連老伴也會因無人照顧而一起走，健保給了她無限的溫暖，救了她，也救了老伴。