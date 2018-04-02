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韓語導遊僅300餘人 業者：韓散客多不用太多導遊

2018-04-02 10:23聯合報 記者雷光涵╱即時報導

韓國知名美妝部落客去年底來台參與觀光局舉辦的直播挑戰賽。圖/觀光局提供
韓國知名美妝部落客去年底來台參與觀光局舉辦的直播挑戰賽。圖/觀光局提供
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台韓曾斷航12年，韓語導遊流失斷層，去年韓國來台旅客105萬人次，國內有韓語導遊執照僅323人。不過旅遊業者認為導遊不足是假議題，近年南韓人不像陸客、日客偏愛跟團，而是以散客為主，如果市場成熟穩定後，才會有更多人願投入韓語導遊行列。

近年韓語導遊的報考人數約只有日語導遊的一成，且合格率僅一至二成，在所有外語中排倒數前三甚至墊底，每年僅30至60多名新血加入。觀光局表示，導遊供需有些缺口，但人力逐年增加，委託中華民國導遊協會培訓韓語導遊，有不少是僑生，合格率明顯優於一般考生。

另觀光局最新抽樣調查顯示，隨韓客人數增加，團客比例愈來愈低，以105年參加「旅行社規畫行程，由旅行社包辦」的韓國團體旅遊客只有一成二，104年也只有一成四。旅遊業者表示，旅行社經手的韓客約只有四成，包括自由行旅客的一日遊，他們認為，韓客來台旅遊市場成熟，跟團需求會逐漸減少。

阡齊旅行社董事長王全玉表示，台韓斷航以後許多台灣導遊到南韓帶陸團，但如今大陸和南韓關係不佳，南韓中文導遊需求減少，因此又回到台灣工作。導遊協會秘書長杜鴻安表示，目前導遊人數尚可應付，昔日改行去開餐飲、服飾站的華僑見旅遊市場慢慢熱絡，也有人回鍋帶團。她認為，近幾年台灣才大力推動南韓市場，要讓韓語人才立刻轉行需要一段時間。

至於報考韓語導遊人數少、合格率低的原因，杜鴻安說，導遊收入不穩，吸引韓語人才選擇這行的誘因還不足。觀光局說，與英、日相較，學韓語的人少，所以報考人數不多。

導遊南韓

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