如何催出更多韓客 專家：花大錢請韓星代言真有效？

2018-04-02 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部觀光局為吸引更多韓國年輕人來台且為推廣台灣深度旅遊，透過網路活動徵召3支「噗通噗通台灣遠征隊」。圖/觀光局提供 分享 facebook 去年南韓旅客來台跳躍成長19.3%且突破百萬人次大關，成為第四大客源市場。觀光局表示，今年客層目標仍是南韓20至30歲的年輕世代。除了影視行銷之外還能玩什麼哏? 台灣入境旅遊協會的理事長王全玉說，行銷不能再「大鍋炒」，甚至建議別再花大錢請韓星當代言人。

台韓斷航12年後於2004年復航，雙方互訪旅遊人數逐年增加。2013年「花漾爺爺」來台拍攝以後韓客大爆發，2014年成長高達五成。觀光局表示，韓星來台打響台灣知名度，不過韓客活動範圍集中在北部、東部，希望吸引首遊客，鼓勵重遊客到其他地區觀光。今年會有不同韓國節目的影視行銷，韓星呂珍九也續約再任台灣觀光代言人。

長年擔任觀光協會韓國市場召集人的王全玉則說，市場飽和後再進一步要更有方法。入境旅遊協會指出，各縣市觀光發展還停留在國民旅遊階段，路標等指示牌對外國人不友善、設施也不足。以南韓人愛去的野柳為例，以前竟然連公共廁所都找不到，該協會去反映後才蓋了公廁。因此，協會成員陸續至宜蘭、南投、高雄等地，分享招攬外國遊客的注意事項。

王全玉為「Running Man」牽線來台拍攝、藝人Rain到花蓮取景。他說，找代言人是一種大鍋炒的行銷，應該有針對性的行銷，比如影視行銷就可以催出自由行的客人。然後，針對自由行的人，也不能只賣夜市美食。

他說，其實24小時的賣場對韓國人很有吸引力，超商也超好買。根據觀光局市場動向調查，以散客為大宗的韓客的消費能力佳，在2014、15年只輸給團客相較多的陸客與日客。