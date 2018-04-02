吳德榮：未來幾天天氣好 但中南部空品差

2018-04-02 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天至直到周四清明節，西半部都是白天高溫29至31度，但日夜溫差達10度的天氣，東半部局部短暫雨。吳德榮提醒，清明節前中南部擴散條件不佳，戶外活動要留意空氣品質。

吳德榮說，最新(1日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地晴朗舒適、早晚微涼，西半部陽光下微熱，高溫約在29至31度，日夜溫差10度以上，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。明天至周四的天氣相似，東半部山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。其中，中南部風力持續偏弱，汙染物容易累積，金、馬容易受平流霧影響。

中央氣象局表示，周五鋒面通過，各地降雨機率明顯提高，中部以北及宜蘭、花蓮在這天就會感受到氣溫明顯下降，南部及台東感受到降溫的時間則會稍延遲一些。周六由濕冷轉乾冷，上半天仍有小範圍降雨，下半天除了降雨緩和以外，各地雲量亦減少。

氣象局指出，周六晚至下周日晨間，受冷空氣及輻射冷卻影響，預計是氣溫最低的時段，以目前資料研判，冷空氣的強度介於東北季風與大陸冷氣團之間，但強度及確切影響的時間仍可能會修正。在周六東北季風明顯增強之前，金門、馬祖及西半部地區都有低雲或霧影響能見度的可能，適逢清明連假，交通往返請多留意氣象及航班資訊。