一個台灣兩個世界！西半部空氣糟透了

2018-04-02 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



今天西半部空氣品質超差，對敏感族群不健康，提醒民眾盡量少外出。截圖至環保署空氣品質監測網。 分享 facebook 根據環保署的預報資料顯示，今天風場為偏東風及東南風，西半部地區為背風面，天氣穩定、擴散條件不佳，凌晨至清晨風速偏弱，白天風速稍有增強，夜間風速將再度轉弱，易有污染物累積。

環保署表示，北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，清晨及夜間時段局部地區可能達「紅色警示」等級；宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。因天氣晴朗高溫，午後西半部須留意臭氧濃度升高。保署提醒金門、觀音、龍潭、竹苗、中部、雲嘉南、楠梓及大寮地區橘色提醒(對敏感族群不健康)。

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午從北部桃園觀音，到高雄大寮，空品一片橘，包括金門、觀音、龍潭、竹苗、中部、雲嘉南、楠梓及大寮地區橘色提醒(對敏感族群不健康)。

【中央社／台北2日電】

根據環保署空氣品質預報顯示，今天西半部地區因擴散條件不佳影響，北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區都有測站達到橘色等級，提醒民眾注意。

行政院環境保護署空氣品質監測網今天上午9時更新資訊，西半部及離島地區空氣品質普偏不佳，合計已經有30個測站達到對敏感族群不健康的橘色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署表示，由於今天風場為偏東風及東南風，西半部地區為背風面，天氣穩定、擴散條件不佳，凌晨至清晨風速偏弱，雖然白天風速稍有增強，但夜間風速將再度轉弱，容易有污染物累積情況。

環保署預估，北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區空氣品質將達橘色等級，清晨及夜間時段局部地區可能達紅色等級；宜蘭及馬祖、金門、澎湖地區為普通等級；花東地區則為良好等級。

環保署提醒，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應考慮減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。