周五變天 周六北台灣低溫14度

2018-04-02 05:03 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



昨天天氣穩定，各地大多陽光普照，氣象局表示，今天也是晴朗穩定天氣，跟昨天型態類似。6日開始各地降雨機率提高，7日、8日受冷空氣影響，北台灣低溫約在14、15度之間。

氣象局指出，今天天氣跟昨天類似，各地大多是多雲到晴的天氣，僅東半部地區不定時有零星降雨，但雨量不大，午後在山區亦可能有局部熱對流發展造成短暫陣雨，中午到傍晚這段時間在山區或近山區活動攜帶雨具比較保險。氣溫方面，今天白天溫暖，各地高溫可到27度以上，紫外線指數也易達過量級以上，外出活動請注意防曬並多補充水分。

未來天氣方面，氣象局表示，3日至5日各地為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有零星雨，另外，各地山區在中午過後易有局部熱對流發展，並可能往附近區域擴展，午後在山區及近山區活動留意天氣變化；氣溫方面，晨間舒適，白天溫暖，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬並多補充水分。

氣象局指出，6日鋒面通過，各地降雨機率提高，中部以北及宜蘭、花蓮氣溫明顯下降，7日明顯由濕冷轉乾冷，雨量減少，7日晚至8日晨間，受冷空氣及輻射冷卻影響，預計是氣溫最低的時段，目前評估冷空氣的強度約介於東北季風與大陸冷氣團之間。