「5千歲」爺奶婚紗秀 含淚「沒有遺憾」

2018-04-02 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



一○一歲的傅有新（左）和七十六歲的虞文麗穿傳統禮服走紅毯。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市永和民權社區昨天舉辦「千歲圓夢爺奶婚紗秀」，走秀麻豆年齡總計超過五千歲，其中還有三位百歲「新人」。幾位長者含淚走完婚紗秀，他們說結婚時正值戰亂，根本沒有像樣的婚禮，一直以來都覺得非常虧欠，如今雖然只是走秀，卻讓一生得以圓滿，「這輩子真的沒有遺憾了」。

永和民權社區發展協會理事長邱秀蘭說，兩年前無意在社區公園櫻花樹下聽到長者對話，兩位老奶奶表示看到一對對新人在櫻花樹下拍婚紗照，但自己活大半輩子卻無緣披上白紗，既羨慕又遺憾，讓她興起為爺奶們圓夢的念頭。

昨天七十多名麻豆總年齡超過五千歲，還有李訓恭、鄭水蓮和傅有新等三位超過百歲的人瑞參加，年齡最小的也都超過六十五歲，分別穿著禮服由子孫攙扶、小花童撒花瓣開道進場，許多長者開心不已，頻頻笑著向觀禮親友揮手，也有長者感嘆過去沒有像樣婚禮，遺憾到如今才彌補。

長者說，以前的時代有全紅的嫁衣，卻沒有西式的白紗，而且當時政局不穩定，嫁娶規模也不如現在，看見有人披白紗總覺得羨慕，這次婚紗秀可以一圓夢想。

新北市社會局長張錦麗說，長者也應享受自己的人生，為自己的人生圓夢，市府也有類似的金鑽婚表揚活動，這次民權社區專程為爺奶一圓婚紗夢，用意和市府不謀而合。