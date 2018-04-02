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沒政府說的32K 傳照服員掀離職潮

2018-04-02 00:03聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

台灣邁入高齡社會，長照需求大增，但照顧服務員總供不應求。 記者劉學聖／攝影
台灣邁入高齡社會，長照需求大增，但照顧服務員總供不應求。 記者劉學聖／攝影
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台灣邁入高齡社會，長照需求大增，但照顧服務員大缺。衛福部統計，去年照服員僅增三千多人，又外傳不少照服員因未拿到政府宣稱的三萬二千元薪水，興起一波離職潮，不少照服機構因個案大量湧入卻派不出人，疾呼「拜託快把照服員找回來！」

目前外籍看護工人數已廿五萬人，而衛福部去年預估照服員人力缺口約五千至一萬二千人，另估計長照需求約六十六萬至七十三點七萬人。但去年卻只增三千二百廿三名照服員，實際使用各項長照服務者也僅十一萬人，相當於使用到長照服務者不到二成。

聯順居家護理所長汪秋蓉說，該所成為長照特約Ａ級單位後，二周內湧入超過二百位個案，相當於過去一年個案量，但所有機構都碰到找不到照服員的問題。「照服員一年只增加三千人太少了。」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，外籍看護人數持續成長，代表長照需求攀升，但照服員卻增加不多，無法用到長照服務，民眾只好聘外勞。

但衛福部長照司籌備辦公室副主任陳素春說，照服員增加三千多人，「我覺得還不錯」，照服員訓練後投入工作比例就難掌握，估計今年有更多人投入。

至於長照支付新制今年元旦上路後，許多服務單位不適應制度變革，傳出有照顧服務員離職潮，原因是未拿到衛福部喊出的三萬二千月薪，甚至薪水比過去更差。衛福部說，有接到消息，但有多少人離職並不清楚，還要再釐清。

一名桃園縣照顧服務員職業工會幹部說，照服員離職是因薪水不高、工作沒保障、人力配置不當、福利不佳、無升等機會等多種因素造成，加上社會對照服員不尊重，才使人力流失。林金立說，要把照服員找回來，要有穩定的政策制度發展及薪資結構，服務單位也要設計職涯發展制度，協助照服員提升專業性、增加競爭力。

陳素春說，將蒐集地方及長照服務單位碰到的長照新制問題與困難，一併於六月進行檢討修正。

照服員長照衛福部

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