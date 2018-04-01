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藍綠聯手 恐引爆農地嚴重浩劫

2018-04-01 23:00聯合報 記者董俞佳╱即時報導

行政院去年宣示守護農地，但既有違章難解，上周出爐的國土計畫草案法定農地又變少。就在外界憂心農地縮水之際，多位藍綠立委分別提案擬放寬「工廠管理輔導法」第33條、34條，若草案通過，除了6萬多家過去沒有「臨時工廠登記」的農地違章，有機會申請取得臨時證納管，臨時工廠登記的期效還可能無限期延長。

立法院經濟委員會明將初審相關草案，外界憂心法案若過，恐為台灣帶來嚴重農地浩劫，引發外界高度關注。

早在99年，立法院才三讀通過該條文，放寬讓97年3月14日前既有的低汙染違章工廠，可申請補辦「臨時工廠登記」，農地違章工廠可被輔導到去年6月2日。但上述輔導期限前，立院在101年至102年間，又將「保護傘」再延到2020年6月2日。

眼見期限又近了，包括綠營立委林岱樺、藍營立委許淑華、王惠美等人不約而同都提案再修法，草案不只要讓已取得臨時登記證的違章工廠，輔導期限最高到5年，有提案甚至放寬讓業者得以有無限次數展延，甚至連過去沒有取得臨時工廠登記的違章，也有機會納管。

立委林岱樺提案認為，未登記工廠為數眾多，若未再進一步納管，將使工廠管理黑數擴大；許淑華提案認為，蔡政府宣示上任前的違章工廠納管，應擴大適用對象，並開放申請補辦臨時工廠登記證；王惠美提案認為，未登記工廠為數多，輔導這些工廠登記，有助減少周邊環境衝擊、維繫國內經濟與國民就業機會。

根據經濟部統計，目前全國約有7100家農地違章取得臨時工廠登記，未取得的約有六萬多家。立委推估其無證違章產值約達1兆2千億元，每家工廠員工若以10人計算，約創造61萬1千個就業機會。

農委會副主委陳吉仲表態說，工廠管理輔導辦法為經濟部主管，但站在農委會守護農地的立場，除了實行蔡政府上任後的新增違章即報即拆外，蔡政府上任前的違章具有群聚效果、農地又已受到汙染不可恢復的，加上業者須支付生態補償金，才考慮有合法納管機制。

對此，民間團體地球公民基金會等齊力砲轟，完全無法認同，這是放任農地受破壞，質疑如何守護食品安全？他們指出，違章工廠有法可管，可以直接斷水、斷電，立委卻提案放寬，恐怕將讓違規工廠更肆無忌憚，無法為殘破的農地止血。

地球公民基金會研究員吳其融表示，工廠管理輔導法從討論至立法過程，全台灣的違章工廠數量急遽上升，因為有很多廠商透過這個機制大量地興建各種廠房，還期待有機會可以合法化。他表示，政府應該盡速想辦法為這些農地毒瘤止血，提出跨部會總體性的方案，不要再讓農地上的違章工廠處於假合法、特許狀態，政府應該要輔導中高汙染的違章工廠盡快進到工業區，以免破壞生產環境。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔表示，過去總統蔡英文上任時曾宣示，從她上任之後不能再有新增的違章工廠，這次委員會修法雖然是由國民黨立委廖國棟所排進，但是民進黨立委林岱樺也有提案，民進黨、行政院必須盡快表態這個修法他們是否認同，如果不認同，那麼到底舊有違章工廠的處理機制是什麼，絕對不能是立委提案這種無限延長又放寬的機制。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓表示，農地上的違章工廠真正的問題就是大家不守法，政府放任廠商違規蓋了工廠，業者再利益遊說，訂定工廠管理輔導法，然後一再展延保護期限。他說，這個法的本意原本是要輔導違規工廠合法化，可是立法10年以來，合法的業者不到100家，而現在卻要再納管更多業者能取得臨時登記證，讓他們持續處於假合法的狀態。他也認為，目前國際供應鏈越來越重視具有社會責任的業者，這些農地上的違章工廠恐怕會越來越失去競爭力。

農地上的違章工廠恐再被放寬，良田何在。圖/本報資料照片
農地上的違章工廠恐再被放寬，良田何在。圖/本報資料照片
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農地林岱樺許淑華

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