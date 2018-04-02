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孕婦臨盆前1月 醫師：勿勉強開車

2018-04-02 00:15聯合報 記者曾健祐／桃園報導

婦產科醫師指出，孕婦不是不能開車，但臨盆前一個月還是要多加注意。 圖／聯合報系資...
婦產科醫師指出，孕婦不是不能開車，但臨盆前一個月還是要多加注意。 圖／聯合報系資料照片
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陳女懷孕5個多月仍在開車時發生孕吐，屬少數懷孕超過20周還會孕吐的個案，針對孕婦開車是否安全無虞，婦產科醫師認為基本上無太大問題，但提醒臨盆前1個月可能隨時會子宮收縮，建議留意情況別太過勉強。

衛福部桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，孕吐就是俗稱的害喜，大多在懷孕4到16周間，每天早上最容易發生，僅有少數人到20周後還有這種症狀，孕吐嚴重者可能一吃東西就想吐，就得住院打點滴補充營養。

他建議，會孕吐者建議少量多餐，每餐吃5、6分飽，透過飲食控制或經醫師開藥服用後，症狀都能夠緩解，懷孕過5個月後逐漸穩定，孕吐情況就會和緩許多。

陳女懷孕5、6個月，還在早上開車發生孕吐，劉政賢認為，由於懷孕20周相對穩定，子宮還不算太大，有可能是其他腸胃症狀或情緒起伏等多種原因引起，得再到醫院檢查，才能確定屬於孕吐。

他說，一般懷孕到28、29周即將生產時，受到體內賀爾蒙改變，子宮變得很大排擠到腸道、胃部空間，加上妊娠高血壓以及肝功能變化等影響，也可能造成想吐不舒服症狀，還得確認前1天吃了什麼引發腸胃不舒服。

孕婦適不適合開車？劉政賢認為基本上無太大問題，除非到臨盆前1個月，因子宮容易收縮，有時宮縮疼痛會導致孕婦無法忍耐，因此即將生產孕婦若要開車應有心理準備，一旦不舒服就不要勉強，最好由家人陪伴接送。

懷孕子宮孕婦

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