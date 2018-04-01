長照ＡＢＣ漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



長照ABC是長照2.0的亮點之一，訴求把服務送進居家社區，衛福部去年花費8.7億元，布建完成80 A、199 B、441C，共服務1.6萬多人。因舊制解構ABC申請限制，吸引更多長照人才跳出來自己當頭家，更出現了全國首創的長照型物理治療所。

五甘心物理治療所隱身新北市新莊區一處社區大廈3樓，因沒掛招牌，路過可能不小心錯過。但治療所不只協助一般人復健，也提供長照服務，包括臨時托顧、照顧者喘息咖啡和居家服務等，因環境舒適得像家，在當地打出知名度。

五甘心治療所執行長廖泰翔是物理治療師，過去在新北市首波通過執行長照ＡＢＣ團隊的雙連基金會服務，去年選擇自己創業當老闆，召集一群七、八年級的物理治療師、職能治療師、社工及照顧服務員共同投入。目前已開2家分店。

廖泰翔說，治療所是新北市政府的長照C單位，主打醫養結合，長照２.０服務項目有17項，他們就提供9項，去年即服務2千多人次，包括健康促進、臨托、共餐和預防及延緩失能惡化課程等活動。

廖泰翔表示，醫養結合的特色，就是民眾可來這裡復健1小時，再接受額外2小時臨托服務，讓照顧者多喘口氣。他認為，「陪伴」對長輩而言可以更了解個案需求提升醫療成效，希望治療所就像社區的小型集會社，讓長輩或家庭照顧者隨時能來聊聊天。

有趣的是，當中風長輩的四肢功能回復差不多，不需再特別來治療所復健，工作人員會特別幫長輩舉辦歡送會及畢業旅行。另因治療所也有運動器材，附近民眾也會揪團租借場地，下班後過來運動。

廖泰翔笑說，有些「畢業生」還是喜歡回來聊天，有一位阿嬤甚至來這邊共餐才願意吃飯。另有個案家屬自願當志工，一起陪伴長者。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，最近常聽到有人在規畫開業，提供包括居家服務、日間照顧等，他認為長照專業及照顧人力皆已成勞方市場，各單位都在進行搶人大戰。