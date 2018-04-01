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卡管案 教育部強調：絕無故意延宕 「近日一定會有結果」

長照ＡＢＣ漸普及 也有人跳出來當頭家

2018-04-01 21:03聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照ABC是長照2.0的亮點之一，訴求把服務送進居家社區，衛福部去年花費8.7億元，布建完成80 A、199 B、441C，共服務1.6萬多人。因舊制解構ABC申請限制，吸引更多長照人才跳出來自己當頭家，更出現了全國首創的長照型物理治療所。

五甘心物理治療所隱身新北市新莊區一處社區大廈3樓，因沒掛招牌，路過可能不小心錯過。但治療所不只協助一般人復健，也提供長照服務，包括臨時托顧、照顧者喘息咖啡和居家服務等，因環境舒適得像家，在當地打出知名度。

五甘心治療所執行長廖泰翔是物理治療師，過去在新北市首波通過執行長照ＡＢＣ團隊的雙連基金會服務，去年選擇自己創業當老闆，召集一群七、八年級的物理治療師、職能治療師、社工及照顧服務員共同投入。目前已開2家分店。

廖泰翔說，治療所是新北市政府的長照C單位，主打醫養結合，長照２.０服務項目有17項，他們就提供9項，去年即服務2千多人次，包括健康促進、臨托、共餐和預防及延緩失能惡化課程等活動。

廖泰翔表示，醫養結合的特色，就是民眾可來這裡復健1小時，再接受額外2小時臨托服務，讓照顧者多喘口氣。他認為，「陪伴」對長輩而言可以更了解個案需求提升醫療成效，希望治療所就像社區的小型集會社，讓長輩或家庭照顧者隨時能來聊聊天。

有趣的是，當中風長輩的四肢功能回復差不多，不需再特別來治療所復健，工作人員會特別幫長輩舉辦歡送會及畢業旅行。另因治療所也有運動器材，附近民眾也會揪團租借場地，下班後過來運動。

廖泰翔笑說，有些「畢業生」還是喜歡回來聊天，有一位阿嬤甚至來這邊共餐才願意吃飯。另有個案家屬自願當志工，一起陪伴長者。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，最近常聽到有人在規畫開業，提供包括居家服務、日間照顧等，他認為長照專業及照顧人力皆已成勞方市場，各單位都在進行搶人大戰。

衛福部長照司籌備辦公室副主任陳素春說，今年長照ＡＢＣ擴大辦理，按各縣市提報的長照ABC布建目標值，今年將以38.2億元預算，設達393A、1100B、1735C，其中也包含新的特約A單位及C+單位，盼能在109年底前至少布建469A、829B、2529C，歡迎各界投入。

五甘心物理治療所會讓長輩自己到廚房動手烹飪。　圖/廖泰翔提供
五甘心物理治療所會讓長輩自己到廚房動手烹飪。　圖/廖泰翔提供
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物理治療師廖泰翔（左）去年自己出來當長照頭家，開設全台首創長照型物理治療所，主打...
物理治療師廖泰翔（左）去年自己出來當長照頭家，開設全台首創長照型物理治療所，主打醫養結合的長照服務。　圖/廖泰翔提供
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五甘心物理治療所會幫功能回復差不多的長輩舉辦畢業旅行，歡慶「畢業」。 圖/廖泰...
五甘心物理治療所會幫功能回復差不多的長輩舉辦畢業旅行，歡慶「畢業」。 圖/廖泰翔提供
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五甘心物理治療所不只協助一般民眾復健，也提供長照服務，因環境舒適得像家，在當地打...
五甘心物理治療所不只協助一般民眾復健，也提供長照服務，因環境舒適得像家，在當地打出知名度。　記者鄧桂芬／攝影
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長照復健

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