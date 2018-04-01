獨／正式進入高齡社會 台灣首要功課：找回照服員！

2018-04-01 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台灣正式邁入高齡社會，長照需求大增，但照顧服務員也依然大缺。衛福部統計，去年照服員僅增3千多人，少得令人訝異，又外傳不少照服員因長照支付新制上路，卻未拿到預期的3.2萬元薪水，興起一波離職潮，讓不少長照服務單位急跳腳，因個案大量湧入卻派不出人，疾呼「拜託快把照服員找回來！」

內政部統計，今年2月，我國65歲以上老年人口占總人口比例為13.99%，有望於3月達到14%，正式從高齡化社會邁入高齡社會。而勞動部統計外籍看護工人數，也在2月正式突破25萬人，再創新高。

反觀我國籍照服員人力，衛福部去年推動長照２.０預估人力缺口，低推估缺5千人，高推估缺1.2萬人，花費不少力氣宣傳，盼人力回流，但任職於長照領域的照服員去年卻只增3223人，成長速度緩不濟急。

再看衛福部預估長照２.０服務對象之長照需求，低推估65.9萬人，高推估73.7萬人，因服務人力短缺，去年實際使用長照各項服務者也僅11.3萬人，不到二成人使用長照２.０服務。

「照服員真的嚴重不足。」聯順居家護理所長汪秋蓉說，該所3月12日正式成為新北市政府長照特約Ａ單位後，二周內湧入210個個案，「這是我過去一年的個案量。」但大家都碰到一個問題，就是找不到照服員，服務難到位。

汪秋蓉說，該所護理師努力在案家間奔波，執行長照需求評估，但需要照服員服務的部分卻派不出人。「我快被案量噎死了，還求助伊甸、弘道基金會，但一樣找不到照服員。若有誰對照顧服務工作有興趣，歡迎投入，我需要你們！」

「只增加3千人太少了。」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立指出，外籍看護人數持續成長，代表民眾長照需求攀升，但照服員卻增加不多，明顯可知，我國長照服務量能沒增加，所以民眾只好聘外勞。

林金立表示，要把照服員找回來，有三大結構要做到，一是有穩定的政策制度發展，二是穩定的薪資結構，三是服務單位要設計職涯發展制度，協助照服員提升專業性、增加競爭力。