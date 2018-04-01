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獨／長照新制發薪亂象 照服員紛離職

2018-04-01 21:01聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照支付新制今年元旦上路，因制度大變革，許多長照服務單位不適應，還傳出引發照顧服務員離職潮，原因是未拿到衛福部喊出的3.2萬月薪，甚至薪水比過去更差。衛福部表示，有接到消息，但有多少人離職並不清楚，還要再查人員登錄情形。

今年上路的長照支付，讓居家服務從以往的以時計價，改採依服務項目計價，讓照服員可做愈多賺愈多。但新制從去年12月25日公布到上路僅一周，第一線服務者亂成一團，加上不熟悉新制內容，發薪亂象叢生。

不少照服員在「老寶貝居家照顧服務員」臉書社團抱怨，本來薪水就不穩定了，新制沒了證照費、轉場費，有人的薪水反而比過去更差，乾脆離職。立委邱議瑩3月初還為此召開協調會。

衛福部社家署副署長、長照司籌備辦公室副主任陳素春表示，新制上路後，目前全台長照服務單位尚未申報完畢，對於照服員給薪部分，還無法全面掌握，但已持續注意薪資問題。

台灣居家服務策略聯盟理事長林金立表示，居盟調查，很多長照服務單位對新制不熟悉，加上申報資訊系統未完成，核銷作業不順暢，估計目前全台各縣市1月份完成核銷的單位不超過三成，許多單位仍得自掏腰包貼錢。

林金立指出，有單位圖方便，以最保守的論服務項目拆帳方式給薪，例如協助沐浴，新制支付290元，有單位和照服員「六四」拆帳，照服員只拿到116元。加上民眾仍希望照服員留在家久一點，如此一來，協助沐浴1小時比過去拿到的時薪170元還要低，薪水當然受影響。

誇張的是，儘管新制已跳脫以時計價，竟有單位為節省成本，自製服務給薪清單，將所有項目的服務時間精算，例如規定協助沐浴一次只能15分鐘，超過要賠錢。

林金立說，這恐影響照服員與民眾之間的信賴感，會導致「江湖大亂」。居盟已於3月30日召集會員團體，呼籲各單位儘速理解新制，設計能達成政府期望的薪資目標及職涯發展制度，才能建構永續經營的體制。

至於新制是否真的引發照服員離職潮？林金立表示，他沒接到業界消息，不過照服員轉職為薪水較高的照顧專員、或被挖角、或自己開業的情況確實很多。

一名不願具名的桃園縣照顧服務員職業工會幹部也說，照服員離職是因薪水不高、工作沒保障、人力配置不當、福利不佳、投入後無升等機會等多種因素造成，加上社會對照服員不尊重，才使人力流失，不完全是新制的不適應造成。

長照新制實施3個月來，抱怨聲音非常多。陳素春說，將蒐集地方政府及長照服務單位所提出的意見，將碰到的問題與困難一併於6月進行檢討修正。至於未配合新制運作的部分單位，衛福部次長薛瑞元說，已請地方協助輔導加強。

長照支付新制今年元旦上路，因制度大變革，許多長照服務單位不適應，還傳出引發照顧服...
長照支付新制今年元旦上路，因制度大變革，許多長照服務單位不適應，還傳出引發照顧服務員離職潮。 圖／報系資料照
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照服員長照薪水

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