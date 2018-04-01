孕婦開車有危險？醫師：基本無礙但臨盆前1月得注意

2018-04-01 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓女子懷孕5個多月在開車時孕吐，她身體不適臨停路邊被開單裁罰300元，陳不服提行政訴訟，但交裁處認為她身懷六甲還開車，不顧行人、自身安全仍應受罰，法官以沒有法律禁止孕婦開車，且陳是不得已行為，予以撤銷罰單。

由於陳女是少數懷孕超過20周還會孕吐的個案，針對孕婦開車是否安全無虞，醫師認為基本上無太大問題，但提醒臨盆前1個月可能隨時會子宮收縮，建議留意自身情況別太過勉強。

衛福部桃園醫院婦產科醫師劉政賢指出，孕吐就是俗稱的害喜，大多在懷孕4到16周之間，每天早上最容易發生，僅有少數人到了20周後還會有這種症狀，其中孕吐嚴重者可能會一吃東西就想吐，就得住院打點滴補充營養。

他建議，針對孕吐建議少量多餐，每餐大約吃個5、6分飽，大部分透過飲食控制，或經醫師開藥服用後，症狀都能夠緩解，到了懷孕過5個月後逐漸穩定，孕吐情況就會和緩許多。

該案例中陳女懷孕到了5、6個月，還會在早上開車發生孕吐，劉政賢指出，由於懷孕20周相對穩定，子宮也還不算太大，有可能是其他腸胃症狀或情緒起伏等多種原因引起，得再到醫院檢查才能確定屬於孕吐。

他說，一般懷孕到了28、29周即將生產時，受到體內賀爾蒙改變、子宮變得很大排擠到腸道、胃部空間，加上妊娠高血壓以及肝功能變化等影響，也會有可能造成想吐不舒服症狀，還是得確認前1天吃了什麼引發腸胃不舒服。