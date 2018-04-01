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社工日前夕工會公布調查　六都中「高雄社工最血汗」

2018-04-01 17:53聯合報 記者林良齊╱即時報導

每年在4月2日「社工日」前夕各縣市政府會辦理社工頒獎典禮，但據全台社工工會今天辦理「黯淡社工獎」頒獎典禮，也發現，社工平均每日出勤記錄為8小時30分鐘、但實際平均工時卻為9小時40分鐘，21%的社工人員被迫打下8小時的下班卡，也有36%把工作帶回家，甚至仍有1成以上的社工被要求「回捐」。

據調查指出，六都之中社工工時最長的為「高雄市」，每天近十小時的工作時間、第二則依序為「新北市」、第三則是「台北市」；而六都之中工資最低的也是「高雄市」，僅有約3萬1千元、第二則為「台中市」、第三是「台南市」；六都很回捐比率最高則是「台南市」、「高雄市」及「台北市」，甚至還有一個月回捐6千元、甚至8千元的。

「社工無影蹤、黯淡無影蹤」，台市社會工作人員職業工會理事長沈曜逸表示，長工時、低薪資、高回捐比率的工作條件使社工的陪伴品質下降，雖然社工工會從前年起便呼籲衛福部重視社工人員薪資未足額給付的議題，到目前為止衛福部仍不斷地慢半拍，至今還沒有相關的具體措施及處理流程。

高雄市社工工會理事長廖貽得說，不改善社工勞工條件，將造成社工的流動率不斷提高，不只是影響高雄也影響台灣社福產業整體的發展，而現行雖然正常工時為8小時，但很多社工加班時數為登記、把工作帶回去做，報告僅能呈現一部分，「但更多是黑數」，低薪甚至還聽聞有部分社工實領薪資不到22K。

全台社工工會也與台灣一起夢想公益協會合辦「社福業的50道陰影」揭露社工勞動處境，一同關心台灣社會工作服務產的勞動權益，喚醒社會大眾重視。

本次調查為全台社工工會從今年3月15日進行的「2018台灣社會工作服務產業勞動權益調查」，目前已有蒐集逾1500份問卷。

全台社工工會今天舉行「黯淡社工」頒獎典禮。圖/全台社工工會提供
全台社工工會今天舉行「黯淡社工」頒獎典禮。圖/全台社工工會提供
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社工工時薪資

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