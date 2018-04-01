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桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34聯合報 記者曾增勳╱即時報導

衛福部疾管署日前發布北部30餘歲男子出遊泰國感染麻疹，成為國內今年首例境外移入麻疹病例，桃園市衛生局今天下午表示，桃園市一名男子因與麻疹確診男子同事接觸感染麻疹發病，該男子3月28日又與家人到八德一家餐廳晚餐，連帶家人、餐廳接觸者49 人可能感染，該局要求該男子居家隔離自主管理到本月3日，接觸波及的49人也要自主健康管理到本月21日，避免麻疹疫情擴大。

桃園市衛生局查出，桃園一名30餘歲男子與首例境外感染麻疹男子同在新北市一起工作，他在不知情下遭感染麻疹，出現發燒、起紅疹發病，經確診為桃園今年首例麻疹病例，也因該男子3月28日晚上與家人到八德一家餐廳用餐，連帶波及家人、餐廳接觸49人。由於麻疹經空氣、飛沬傳播，傳染力極強，潛伏期7到18天，不得不防。

衛生局表示，該局發現立即要求這名桃園麻疹確診男子居家隔離自主管理到本月3日止，與他接觸波及的家人、餐廳49人，也要遵守自主健康管理直到本月21日，如出現發燒、結膜炎、咳嗽、紅疹症狀，要立即戴上口罩儘速就醫。

衛生局長王文彥表示，提醒冬末、春初麻疹好發季節，尤其印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國等鄰近國家已發生麻疹病例，國人前往旅遊要小心感染，發現不適立即就醫，家有年滿1歲幼兒亦請儘速到衛生所或兒科院所接種疫苗預防。

桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後確診感染麻疹，成為桃園首例麻...
桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後確診感染麻疹，成為桃園首例麻疹個案，麻疹患者發燒、出紅疹（見圖）傳染力極強。圖/衛生局提供
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桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後，確診感染麻疹居家隔離管理，...
桃園市衛生局公布桃園一男子接觸首例境外移入麻疹患者後，確診感染麻疹居家隔離管理，成為桃園首例麻疹個案。記者曾增勳/攝影
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發燒健康管理泰國

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