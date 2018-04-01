桃園首例確診麻疹 可能接觸49人自主健康管理

2018-04-01 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



衛福部疾管署日前發布北部30餘歲男子出遊泰國感染麻疹，成為國內今年首例境外移入麻疹病例，桃園市衛生局今天下午表示，桃園市一名男子因與麻疹確診男子同事接觸感染麻疹發病，該男子3月28日又與家人到八德一家餐廳晚餐，連帶家人、餐廳接觸者49 人可能感染，該局要求該男子居家隔離自主管理到本月3日，接觸波及的49人也要自主健康管理到本月21日，避免麻疹疫情擴大。

桃園市衛生局查出，桃園一名30餘歲男子與首例境外感染麻疹男子同在新北市一起工作，他在不知情下遭感染麻疹，出現發燒、起紅疹發病，經確診為桃園今年首例麻疹病例，也因該男子3月28日晚上與家人到八德一家餐廳用餐，連帶波及家人、餐廳接觸49人。由於麻疹經空氣、飛沬傳播，傳染力極強，潛伏期7到18天，不得不防。

衛生局表示，該局發現立即要求這名桃園麻疹確診男子居家隔離自主管理到本月3日止，與他接觸波及的家人、餐廳49人，也要遵守自主健康管理直到本月21日，如出現發燒、結膜炎、咳嗽、紅疹症狀，要立即戴上口罩儘速就醫。